¤Ê¤È¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üED¼çÂê²Î¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤Ë¡¢ ¥Ü¥«¥íP¡¦¥Ä¥ß¥¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç»²²Ã¡ª¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¼ýÏ¿¶Ê¤â²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤Ê¤È¤ê¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃ´Åö¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¡Ê2026Ç¯1·î14Æü(¿å)ÊüÁ÷³«»Ï)¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤Î¶¦ÊÔ¶Ê¤È¤·¤Æ¥Ü¥«¥íP¤Î¥Ä¥ß¥¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤È¤ê¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É²»³Ú¤ä¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¿¼¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢·É°¦¤¹¤ë¥Ä¥ß¥¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸»²²Ã¤Ï¤Ê¤È¤êËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥Ã¥É¡×¡¢¡ÖCatherine¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖCatherine¡×¤Ï¤Ê¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç²¿ÅÙ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²óËþ¤ò»ý¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢2026Ç¯2·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤ÎCD¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢CD¾¦ÉÊ¤Î³ÆÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤âÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼È¬´Û¤Ê¤Ê¤³¤Ë¤è¤ë¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¢¥¯¥¢¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÈþÎï¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢CD¤ÎÍ½Ìó¾ÜºÙ¤Ï¤¼¤ÒHP¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤Ê¤È¤ê¤Ï2026Ç¯2·î18Æü(¿å)19Æü(ÌÚ)¤Î£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢1/21(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¿¼³¤¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ò²ñ¾ì¤ËÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¤Ê¤È¤ê 3rd ONE-MAN LIVE¡Ö¿¼³¤¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î18Æü¤ò¤Õ¤¯¤áÎ¾Æü¤È¤â¤ËÄÉ²ÃÀÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¸½ºß¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥Ä¥ß¥ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Ê¤È¤ê¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤ÎÀ¤³¦¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Ê¤È¤ê»á¤ÈÆó¿Í¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡¢¶«¤Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ä¥ß¥¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2017Ç¯¤Ë¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2021Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥©¥Ë¥¤¡×¤¬¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¦¥·¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥ó¥Ç¥ô feat. ²ÖÉè, ¥Ä¥ß¥¡×¤ÇºÆ¤ÓÆó¼¡ÁÏºî¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¡×¤ÏYouTube¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¶¦¤Ë£±²¯ºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈNOMELON NOLEMON¡É¤ä¡ÈAooo¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¤Ê¤È¤ê SG
¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×
2026Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä
¡ÚCD (´ü´Ö¡õ½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×)¡Û
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÜÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ(½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄê)
²Á³Ê¡§¡ï2,545¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13497
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
M1:¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
M2¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥Ã¥É
M3¡§Catherine
CD¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://natori.lnk.to/Serenade_PKG
Å¹ÊÞÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦Amazon¡§¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¢¥¯¥¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¢¥¯¥¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¢¥¯¥¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦±þ±çÅ¹¡§¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¢¥¯¥¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁB2¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦³ÚÅ·¡§¤Ê¤È¤ê¥í¥´¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¤Ê¤È¤ê¥í¥´´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥Í¥ª¥¦¥¤¥ó¥°¡§¥»¥ì¥Ê¡¼¥ÇÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(80mm¡ß80mm)
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é
¤Ê¤È¤ê 3rd ONE-MAN LIVE¡Ö¿¼³¤¡×
2026Ç¯2·î18Æü(¿å) ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) ³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/natori-2526/
e+
https://eplus.jp/natori/
¥í¡¼¥Á¥±
https://l-tike.com/natori/
¢¨ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²Ä
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â
»ØÄêÀÊ¡Ê°ìÈÌ¡Ë 8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄêÀÊ¡ÊU-22³ä¡Ë7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡Ê°ìÈÌ¡Ë8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡ÊU-22³ä¡Ë7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ(°ìÈÌ/U-22³ä)¡§¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÉô¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó±ÇÁü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢µ¡ºà²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¸Ä¡¹¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨U-22³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë22ºÐ°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://natori-official.com/
¡ã¤Ê¤È¤ê Profile¡ä
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£
2000Ç¯ÂåPOPS¤È¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î²»³Ú¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢2021Ç¯¤è¤ê²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖOverdose¡×¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°4²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡¢2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ï1²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤Ï8,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ÏZepp¥Ä¥¢¡¼¡¢ÍèÇ¯¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤È¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://natori-official.com/