THE ALFEE¡¡51Ç¯ÌÜ¡Öº£Ç¯¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ï´óÀÊ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡©¡¡²áµî¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ç¤ÎÄÁ»ö·ï¤â¹ðÇò
¡¡2024Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿THE ALFEE¡£41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢Â¿Ë»¤Ê1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢12·î29Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1Ç¯¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3¿Í¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¾¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¡ª¡Ö¥¢¥ëÃæ¡×¤¿¤Á¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÉ÷·Ê¡¿»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÉÔÊÑ¤ÎÈþÎï¥Ó¥¸¥å¤â¸ø³«
¡½¡½¡½THE ALFEE¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¡¢ºäºê¹¬Ç·½õ¡Ê71¡Ë¡¢ºù°æ¸¡Ê70¡Ë¤Î3¿Í¡£51Ç¯ÌÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¾¯¤·¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
ºäºê¹¬Ç·½õ¡Ö50¼þÇ¯¤ÎÍ¾±¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÇÈÌæ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
ºù°æ¸¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¡È¼þÇ¯¤ÏË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢º£Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬Ë»¤·¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹â¸«Âô¡Ö¤Þ¤À¡Èº×¤ê¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¸ú²Ì¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡×
ºäºê¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡£50Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤È¡¢¿·µ¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ºù°æ¡Ö¿Æ¤Î±Æ¶Á¡¢2ÂåÌÜ¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡×
ºäºê¡Ö¤½¤¦¡£¤Ç¤â¤µ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÈÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ô¤ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¡È1¤«½ê¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¶»¤¬ÄË¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¹â¸«Âô¡Ö¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥ô¤ÎËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡£²¶¤¿¤Á¤ÎÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºù°æ¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¡×
¥¤¥í¥â¥Î¤Ç»¥»ß¤á
ºäºê¡Ö¤¢¤ÈËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¥®¥¿¡¼Ì¡ÃÌ¤Ç¡È´óÀÊ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»¥»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¹â¸«Âô¡ÖËþ°÷¸æÎé¤Ç¤Í¡×
ºäºê¡Ö¤½¤¦¡¢Ëþ°÷¤ÇÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¡£Íî¸ì¤À¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÈ¸²È¤µ¤ó¤À¤ÈËþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ë¹½¼«Í³¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï´°Á´¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£Ä¹¤¤¥Û¡¼¥ë¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢½é¤á¤ÆËÍ¤¬¡È»¥»ß¤á¤ÎÃË¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹â¸«Âô¡Ö¥®¥ã¥é¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºäºê¡Ö¤½¤¦¡¢ÇË³Ê¤Î6000±ß¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ìÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´óÀÊ¤À¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ãë¤ÈÌë¤ÎÉô¤Ç²¿½½¿Í¤â½Ð¤Æ¡¢Æþ¾ìÎÁ¤¬3500±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¥¥ã¥Ñ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¼çºÅ¼Ô¤È¤¤¤¦¤«±é·Ý¥Û¡¼¥ëÂ¦¤ËÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÇ¯¸ù½øÎó¤ÇÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢Á°ºÂ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥®¥ã¥é¤¬²¿½½±ß¤ÎÀ¤³¦¡×
ºù°æ¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ËÜ¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë6000±ß¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºäºê¡Ö¤·¤«¤â¡¢ËÍ¤Ï¡È¿§Êª¡É¤À¤·¡×
¹â¸«Âô¡¦ºù°æ¡Ö¥¤¥í¥â¥Î¡©¡×
ºäºê¡ÖÆþ¤ê¸ý¤ËÌ¾»¥¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¡£¤½¤ì¤¬È¸²È¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤»ú¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î±é·Ý¤ä¼êÉÊ¡¢Ì¡ÃÌ¤ÏÀÖ¤¤»ú¤ÇÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¡×
¹â¸«Âô¡Ö¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¡È¥¤¥í¥â¥Î¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
ºù°æ¡Öº£Æü¡¢¤³¤ÎÏÃÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä³Ø¤ó¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Ì´¤ÎÅÓÃæ
¡½¡½¡½2026Ç¯¤Î1·î¤Ëºù°æ¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ71ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÍÍ¡¹¤Ê¡ÈÌ´¡É¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ëº£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£
ºäºê¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬70ºÐÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ºù°æ¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¡¢¤À¤Ã¤Æ70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹â¸«Âô¡ÖÃ±¤Ê¤ë¡È¿ô»ú¡É¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Í¡£Ç¯Îð¤è¤ê¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò50Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬½Å¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£µÙ¤Þ¤º³èÆ°Ää»ß¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ò»¶¤â¤Ê¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¿¿¤Î50¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×
ºäºê¡ÖµÙ»ß¤ä²ò»¶¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ºÆ·ëÀ®¤·¤Æ²¿½½Ç¯¡¢¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤ËËèÇ¯½Õ¤È½©¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ2²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¹â¸«Âô¡Ö3¿Í¤È¤â°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌ´¤ÎÅÓÃæ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
ºäºê¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢Ì´¤ÎÃæ¤À¤è¤Í¡£ËÍ¡¢10Âå¤Î»þ¤«¤éÇùÁ³¤È¤À¤±¤É¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÅÁ¼ê¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À²»³Ú¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ë¤È¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±éÁÕ¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢º£¤â¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¤¤¤¤Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Ê
¹â¸«Âô¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó»Ö¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ºäºê¤À¤è¤Í¡£²¶¤Èºù°æ¤Î2¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤é¤ó¤Ý¤é¡Á¤ó¤Ç¡¢Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤è¡×
ºù°æ¡ÖËÜÅö¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×
¹â¸«Âô¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºäºê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
ºäºê¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¹â¸«Âô¡¢¤ä¤í¤¦¤è¡¢Îý½¬¤·¤è¤¦¤èºù°æ¡¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºù°æ¡Ö²È¶È¤¬Ë»¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹â¸«Âô¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ºäºê¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡È¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡É¤À¤«¤é¡×
ºäºê¡Ö30Âå¤Îº¢¤Ë¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤½¤ÎÆü¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡È¤¤¤¤Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¡È¤¤¤¤Ì´¤À¤Ã¤¿¤Í¡¢Ã»¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡É¡×
¹â¸«Âô¡Ö»°±Ñ·æ¤Î½¨µÈ¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×
ºäºê¡Ö¤¢¤¢¡¢½¨µÈ¡¢²È¹¯¡¢¿¥ÅÄÌµÆ»¤À¤Ã¤±¡©¡×
¹â¸«Âô¡Ö¿®Ä¹¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºäºê¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¢¿ÍÀ¸¤ÏËÜÅö¤ËÃ»¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¼ã¤¤»þ¤µ¡¢¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¡È¸÷±¢Ìð¤ÎÇ¡¤·¡£¿ÍÀ¸¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤¾¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤½¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤º¤ìÍè¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡È¤¤¤¤Ì´¤À¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¨¤Æ»à¤Í¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç
ºù°æ¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿´¶¤¸¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤Ï70ºÐÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï·Ú¤¯¡È¤¢¤È5¡Á6Ç¯Ê¿µ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ÄÉÔ°Â¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿À¼¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯À¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¡×
¹â¸«Âô¡Ö¹¢¤Ï²¿²ó¤âÄÙ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Í¡×
ºù°æ¡Ö¤½¤¦¡£À¼ÂÓ¤ËÃí¼Í¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Î®ÀÐ¤Ë70ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¡È¥Ñ¥ó¥Ã¡É¤È½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¼¤Î½Ð¤ë¸Â¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½¡½¸¬Â½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëºù°æ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¡¢²»°è¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ð¥ó¥É¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¹â¸«Âô¤Î¹¥¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤â¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë¡£ºù°æ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºù°æ¡Ö¹â¸«Âô¤Ï¡¢¤Ò¤É¤¤¤ó¤À¤è¡£ÀÎ¡¢¡ØSWEET HARD DREAMER¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿»þ¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È²¶¤ËÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¡£¤³¤Ã¤Á¤â¡È¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡É¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¡¢Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯OK½Ð¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÉ÷¼Ù°ú¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹â¸«Âô¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤âºîÀï¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºù°æ¡Ö¡Ø¹ÝÅ´¤Îµð¿Í¡Ù¤Î»þ¤Ï¡È¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ï²¶¤¬²Î¤¦¤«¤éÂç¾æÉ×¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
ºäºê¡ÖÉáÄÌ¤Î¤È¤³¤í¤â¹â¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºù°æ¡Ö¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥é¥¤¥ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ï¥â¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤è¡¢²¶¡¢¤º¤Ã¤È²Î¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤Í¡¢¿§¡¹¤È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¹â¸«Âô¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Çºù°æ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
µÍ¤á¤Î´Å¤µ
¡½¡½¡½¤³¤³ºÇ¶á¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦3¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â¸«Âô¡Ö50Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬25ºÐ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºäºê¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤è¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹â¸«Âô¡Ö25ºÐ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¤¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þÂå¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é°Õ³°¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ï¡È1²ó½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¹¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºäºê¡ÖTBS½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤â½Ð¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Í¡×
ºù°æ¡Ö·ë¶É¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¶É¤ÏÁ´Éô½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹â¸«Âô¡Ö²¿»ö¤âµÍ¤á¤¬´Å¤¤¤Î¤¬ËÍ¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤âº£»×¤¦¤È¡¢½ÐÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
ºäºê¡Ö83Ç¯¤Ë¡Ø¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é9Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¹â¸«Âô¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×
ºù°æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤è¡£µÕ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤·¡×
¹â¸«Âô¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤¢¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤À¤«¤éÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É²ñ¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡È°ÜÆ°Æü¤Ç¤¹¤«¤é¡É¤È¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤â¡È¤½¤³¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºù°æ¡Ö¤É¤³¤«¤Î¸ø±à¤«¤éÃæ·Ñ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
»×¤ï¤º¡ÈºÇÄã¡ª¡É
ºäºê¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡Ø¸¤»³»ö·ï¡Ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡
¡½¡½¡½¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦¸¤»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î²È¤ò¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇË¬¤Í¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÎø¿ÍÃ£¤Î¥Ú¥¤¥ô¥á¥ó¥È¡×¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÔºß¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
ºäºê¡ÖÅÅ¸»¤¬Íî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼ê¤Ç²ó¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É²»¤¬¥Ó¥è¥ó¥Ó¥è¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¹â¸«Âô¡ÖÂç»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£¤¢¤ì¡¢¡ØÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¤éÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¥Ð¥é¡¼¥É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡×
ºù°æ¡Ö¶á½ê¤Î¸¤¤ÏËÊ¤¨¤ë¤·¤µ¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¹â¸«Âô¤Ï»×¤ï¤º¡ÈºÇÄã¡ª¡É¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºäºê¡Öº£¤Ï¤µ¡¢Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ç²áµî¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿·¤·¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡Ä¡Ä¡£¡Úµ»ö¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤ÇÎ×¤ó¤ÀÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Þ¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¼ã¼ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ä¥¢¡¼2000ËÜ¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤ËÌ¾µå²ñ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¬ÅÄÌ
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
