WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¡¾¡¤ÁÅÀ4¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°2°ÌÆÍÇË¡¡ºÇ½ªÀï¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤È°ú¤Ê¬¤±
¡¡¡þ¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈÂè3Àï¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢1¡½1¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡¥â¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥Ð¥È¡Ë
¡¡2026Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢CÁÈ2°Ì¤Ç16¶¯¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Á°È¾43Ê¬¤ËFW¥¬¥ë¥Ó¡Ê¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤¬PKÃÆ¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤Ê¬¤±¡¢1¾¡1Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ4¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÍÇË¤Ç¤¤Æ²æ¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¡×¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï24¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï6ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÂÐÀï¡£³ÆÁÈ2°Ì¤È3°Ì¤Î¤¦¤Á¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¡£