¡Ú¸å¤ÇËÜÅö¤Ëº¤¤ë¡Û»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ï5Éô°Ê¾å¤È¤ì¡ª ¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥ë¡¼¥ë
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸å¤ÇËÜÅö¤Ëº¤¤ë¡ª »àË´¿ÇÃÇ½ñ¤ÏÀäÂÐ¥³¥Ô¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ª
¡¡ËÜÆü¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»àË´ÆÏ¤È¤Ï¡¢»àË´¤Î»ö¼Â¤ò»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÌò½ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¼êÂ³¤Ç¤¹¡£»àË´ÆÏ¤ÏA3¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢º¸È¾Ê¬¤¬»àË´ÆÏ¡¢±¦È¾Ê¬¤¬»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡Ê»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¼êÀè¤ÈÄó½ÐÀè¤Ï¡©
¡¡»àË´ÆÏ¤Ï¡¢Ìò½ê¤ÎÁë¸ý¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤âÆþ¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿ÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤ä·Ù»¡°ÑÂ÷¤Î°å»Õ¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äó½ÐÀè¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÎËÜÀÒÃÏ¡¢ÆÏ½Ð¿Í¤È¤Ê¤ë¿Í¤Î½»½êÃÏ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»àË´¤·¤¿ÃÏ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÌò½ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»àË´ÆÏ¤Îæ«¡ª Äó½Ð¤òÂÕ¤ë¤È¡¢5Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤Ç¤¹¡ª
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é7Æü°ÊÆâ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢7ÆüÌÜ¤¬ÊÄÄ£Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Íâ³«Ä£Æü¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ³°¤Ç»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é3¤«·î°ÊÆâ¤ËÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª»àË´ÆÏ¤ò´ü¸Â°ÊÆâ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢5Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤È»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¡¡»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤â»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¤âµºÜ¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£È¯¹Ô¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Æ¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¸Î¿Í¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆþ±¡Àè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
Ã´Åö°å»Õ¤¬»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑ¤ÏÊ¿¶Ñ5000±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡£
¡¦¸Î¿Í¤¬Æþ±¡Ãæ¤ÎÉÂ±¡°Ê³°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡¸Î¿Í¤¬ÄÌ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ÀÉÂ¤¬¸¶°ø¤Ç»àË´¤·¤¿¾ì¹ç
Æþ±¡¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤é¤«¤Î¼ÀÉÂ¤Ë¤è¤ê·ÑÂ³Åª¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¼ÀÉÂ¤¬¸¶°ø¤Ç»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ã´Åö°å¤¬»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢¾åµ°Ê³°¤Î¾ì¹ç
»à°ø¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤º¡¢°å»Õ¤¬»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¡»ë¡Ê¸¡»à¡Ë¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡»ë¤È¤Ï¡¢»ö¸Î¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»àË´¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡»¡´±¤ä·Ù»¡¿¦°÷¡Ê»ÊË¡·Ù»¡°÷¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈÈºáÀ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¡»ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¡¢»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¡»ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ç¤Ê¾õ¶·
¡¦¼«Á³»à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÂ±¡³°¤ä¼ç¼£°å¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î»à¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
¡¦»ö¸Î¤äºÒ³²¤Ç¤Î»à¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
¡¦¼«»¦¡¢Â¾»¦¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
¡¦ÆÍÁ³»à¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
¡¡¸¡»ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤«¤é°äÂ²¤äÈ¯¸«¼Ô¤Ø¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡»ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö·ïÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ï»ÊË¡²òË¶¤ò°å»Õ¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢°äÂ²¤Ï»ÊË¡²òË¶¤òµñÈÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ÊË¡²òË¶¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°äÂ²¤Î°Õ¸þ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ²òË¶¤ò¹Ô¤¤¡¢»à°ø¤ÎµæÌÀ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀµ³Î¤Ë¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¥³¥Ô¡¼¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ª ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡Ìò½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»àË´ÆÏ¡Ê»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¸¶ËÜ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÅÙÄó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÊÖµÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¤ÎÀÁµá¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡Ê»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡Ë¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äó½ÐÁ°¤ËÉ¬¤ºÂ¿¤á¤Ë¡Ê5Éô°Ê¾å¡Ë¥³¥Ô¡¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÐÁòµö²Ä¾Ú¤Î¿½ÀÁ¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦
¡¡»àË´ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö²ÐÁòµö²Ä¿½ÀÁ½ñ¡×¤âÄó½Ð¤·¡¢²ÐÁò¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿½ÀÁ¤âÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Áòµ·¼Ò¤¬Âå¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÐÁòµö²Ä¾Ú¤Ï²ÐÁòÅöÆü¤Ë²ÐÁò¾ì¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²ÐÁò¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö²ÐÁòºÑ¡×¤È²¡°õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¼¹üÆü¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÝ´É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¼º¤¯¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹üÔä¤òÆþ¤ì¤ëÌÚÈ¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¡£¤³¤Î²ÐÁòºÑ¤È²¡°õ¤µ¤ì¤¿²ÐÁòµö²Ä¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¼¹ü¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»àË´¡×¤¬¸ÍÀÒ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬É¬Í×
¡¡»àË´ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤Ë¡Ö»àË´¡×¤È¤¤¤¦Íó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄÉ²Ã¤¬¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1½µ´Ö¡Á2½µ´ÖÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»àË´¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÁá¤¯¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»àË´ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¡£
