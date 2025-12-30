¡ÖÇ¾Â´Ãæ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡Ö°ìÊ¬°ìÉÃ¤òÁè¤¦ÂÐ½è¤¬À¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¡×
Ç¾Â´Ãæ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÊ¬°ìÉÃ¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¿È¶á¤Ê¿Í¤¬ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÅÝ¤ì¤¿»þ´Ö¤ä´û±ý¾É¡¢ÉþÍÑÃæ¤ÎÌô¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½é´ü¾É¾õ¤òÍý²ò¤·¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì¿¤òµß¤¦¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ØÅìÇ¾¿À·Ð³°²ÊÉÂ±¡¡×¤ÎÀ¶¿åÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
À¶¿å ÄªÍµ¡Ê´ØÅìÇ¾¿À·Ð³°²ÊÉÂ±¡¡Ë
´ä¼ê°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢·²ÇÏÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²ÊÆþ¶É¡¢´ØÅìÇ¾¿À·Ð³°²ÊÉÂ±¡¡¢º´µ×Áí¹çÉÂ±¡¶ÐÌ³¡£2021Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö´ØÅìÇ¾¿À·Ð³°²ÊÉÂ±¡¡×¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÆüËÜÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡£»³ÍüÂç³Ø°å³ØÉôÎ×¾²¶µ¼ø¡£
ÊÔ½¸Éô
¿È¶á¤Ê¿Í¤¬ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤ÆÇ¾Â´Ãæ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¶¿åÀèÀ¸
°ì¹ï¤òÁè¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·ÅÝ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿»þ´Ö¡×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£ÎÅË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¶¿åÀèÀ¸
´û±ý¾É¤ä¸½ºßÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤ªÌô¼êÄ¢¤ä¡¢Ìô¤Î¸½Êª¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
µßµÞÂâ°÷¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¶¿åÀèÀ¸
ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤ËÂÎ¤äÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ä¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤ò´Ë¤á¡¢¸ÆµÛ¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¿åÊ¿¤Ë¿²¤«¤»¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤ò¤«¤±¤ÆÂÎ¤¬Îä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¶¿åÀèÀ¸
É÷Ï¤¾ì¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÇÅÝ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬ÈÂÁ÷¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë±¿¤Ó¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¤¹¤°ÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¿²¤«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿åÀèÀ¸
ÓÒÅÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÅÇ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÇÃâÂ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ö²óÉüÂÎ°Ì¡×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£²óÉüÂÎ°Ì¤Ï¡¢²£¸þ¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¾åÂ¦¤Î¼ê¤ò³Ü¤«¤é´é¤Î²¼¤ËÆþ¤ì¡¢²¼³Ü¤ò·Ú¤¯Á°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿»ÑÀª¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤Æ»¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¸ÆµÛ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾åÂ¦¤ÎÂ¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢É¨¤ò90ÅÙ¤¯¤é¤¤¶Ê¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ¾Â´Ãæ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿åÀèÀ¸
Ç¾Â´Ãæ¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤Î¾¡Éé¡£Ëü¤¬°ìÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¹¤°¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¡¢Ç¾Â´Ãæ¤òµ¿¤¦¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¡ÖÇ¾Â´Ãæ¡×¤Î½é´ü¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? Ç¾Â´Ãæ¤Îµ¿¤¤¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£