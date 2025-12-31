³ô¼°»Ô¾ì¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¡õ2026Ç¯Áê¾ì¸«ÄÌ¤· ¡ãÇ¯ËöÆÃÊÌ´ë²è¡ä
¡¡2025Ç¯¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï½Õ¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¸å¡¢µÞ·ã¤Ê³ô²Á¾å¾º¤¬¿Ê¤ó¤À¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¥Õ¥·ÌÜ¤Î5Ëü±ßÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê³ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿24Ç¯¤ËÂ³¤¡¢25Ç¯¤â»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£Ã¤¡Ê¤¿¤Ä¡ËÇ¯¤«¤éÌ¦¡Ê¤ß¡ËÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÃ¤Ì¦Å·°æ¡×¤ÎÁê¾ì³Ê¸À¤ò»×¤ï¤»¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü2025Ç¯¤Î¼ç¤Ê½ÐÍè»ö
¡¦1·î²¼½Ü¡¡Æü¶äÍø¾å¤²
Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÃæ¹ñÈ¯AI¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¡×¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬ÂæÆ¬
¡¦2·î²¼½Ü¡¡ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÉÔ°Â³ÈÂç
½¢Ç¤´Ö¤â¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬·«¤ê½Ð¤¹´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿
¡¦4·î¾å½Ü¡¡¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Á´À¤³¦¤Ø¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÈ¯É½¡£À¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤Ë
¡¦7·î²¼½Ü¡¡ÆüÊÆ¸ò¾Ä¹ç°Õ
ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬¹ç°Õ¡£ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì°ìµ¤¤Ë¥ê¥¹¥¯¥ª¥óÃÏ¹ç¤¤¤Ø
¡¦9·î¾å½Ü¡¡ÀÐÇË¼óÁêÂà¿ØÉ½ÌÀ
7·î¤Î»²±¡ÁªÇÔËÌ¸å¤ËÂ³Åê¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Âà¿ØÉ½ÌÀ
¡¦10·î²¼½Ü¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ßÅþÃ£
·î½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê¸½¼óÁê¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¡¢À¯ºö´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿
¡¦11·î¾å½Ü¡¡AI¥Ð¥Ö¥ë·üÇ°
AIÅê»ñ¤Ø¤Î¥Ð¥Ö¥ë·üÇ°¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ËÊÑÄ´¤ÎÃû¤·
¡¦12·îÃæ½Ü¡¡ºÆ¤ÓÆü¶äÍø¾å¤²
Æü¶ä¤¬Ç¯Æâ2²óÌÜ¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¡£À¯ºö¶âÍø¤Ï0.5¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ë
¡ü2025Ç¯Áê¾ìÁ°È¾¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¡³ô²Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ë¥åー¥¹¤È¤Ï
¡¡25Ç¯Á°È¾¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ï¡¢1·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¸þ¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤Áá¡¹¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿´ØÀÇÀ¯ºö¤òÌð·Ñ¤®Áá¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤Ï½ù¡¹¤Ë°²½¡£Æü¶ä¤Î1·îÍø¾å¤²¤äÃæ¹ñÈ¯¤Î³Ê°ÂAI¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¡×¤ò½ä¤ë·üÇ°¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï24Ç¯¸åÈ¾¤«¤éÂ³¤¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹·÷¡Ê3Ëü8000～4Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò2·î²¼½Ü¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤âºã¤¨¤Ê¤¤ÃÏ¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢Åê»ñ²È¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÁýÂç¡£¤³¤Î¸å¤ÎÂçË½Íî¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡¢³Æ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ïº®Íð¤·Çä¤ê¤¬Çä¤ê¤ò¸Æ¤ÖÅ¸³«¤Ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤âË½Íî¤·¡¢4·î7Æü¤Ë3Ëü1136±ß¡Ê½ªÃÍ¥Ùー¥¹¡Ë¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂÖÅÙ¤òÆð²½¤µ¤»¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Î°ì»þÄä»ß¤òÈ¯É½¡£²áÅÙ¤ÊÈá´Ñ¥àー¥É¤¬¸åÂà¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤Î´¬¤Ìá¤·¤ÇÁ´ÂÎÁê¾ì¤ÏµÞ¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£Çã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢Äø¤Ê¤¯¤·¤ÆË½ÍîÁ°¤Î3Ëü8000±ß¿å½à¤Þ¤ÇÃÍ¤òÌá¤·¤¿¡£
¡üÇ¯¸åÈ¾¤Ï³ô¹â²ÃÂ®¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö´üÂÔ¤Ç
¡¡Çã¤¤Ìá¤·¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂ³¤¡¢Ç¯¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï4Ëü±ßÁ°¸å¤Î¿å½à¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢7·î23Æü¤ËÁê¸ß´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÆüÊÆ¸ò¾Ä¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¡¢Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Ê§¿¡¡£8·î¤Ë¤ÏÁ°Ç¯²Æ¤Î¹âÃÍ¡Ê4Ëü2224±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºÆ¤ÓºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¾å¤²Â¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢7·î»²±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞÇÔËÌ°Ê¹ß¡¢º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤¿¹ñÆâÀ¯¶É¤ò²£ÌÜ¤Ë¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ò²ÃÂ®¡£9·î¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼¡´üÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÀ¯ºö´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤È¤µ¤ì¤ë¹â»Ô»á¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤ÈÁ´ÂÎÁê¾ì¤Ï°ìÃÊ¹â¤Ø¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½é¤Î5Ëü±ßÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢10·î31Æü¤Ë5Ëü2411±ß¡Ê½ªÃÍ¥Ùー¥¹¡Ë¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ê¾å¾º¤Ë¤µ¤¹¤¬¤Ë·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢11·î°Ê¹ß¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁê¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ë¤âÊÑÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤¿¡£±ß°Â¤òÇØ·Ê¤ËÆü¶ä¤Ë¤è¤ëÁá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¤³¤ì¤âÁê¾ì¤Î¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î¤ËÆü¶ä¤ÏÇ¯Æâ2²óÌÜ¤ÎÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£