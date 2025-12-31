timelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¡È¥¢¥¹¥é¡¼¥À¡É¼ê¤Ë¾Ð´é¡¡ÃÂÀ¸ÆüµÇ°¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤Î12·î31Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤¹¤ë·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î1Æü¸ø³«¡Ë¤è¤êÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¹¥é¡¼¥À¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë»ûÀ¾¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´ãÊ¡¡ªÀ¼¤ò±é¤¸¤ë²Í¿À·æ¤ÈÊÂ¤Ö»ûÀ¾Âó¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¤¥é¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ºÇ¶á¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ï¿¹Àµ¼£»á¤¬¡¢²Ï¿¹ºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Î¡×¡ÖSF¡×¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ÛÀ¤³¦ÀÄ½ÕÃ¦½Ð·à¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤À¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÈÄ©¤à¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¡¦Á°ß·ÛÙ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¢SUZUKA¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤¦¥¦¥µ¥®¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¾®¿¹¤ò¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤¬Ç®±é¡£ÛÙ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë´õÀ±¡Ê¤¤é¤ê¡Ë¤ò°ËÅìÁó¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÇÛÙ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¾¯Ç¯¡¦»³ÅÄ¤òã·Æ£½á¤¬±é¤¸¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤È¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¤Å·ºÍµ¯¶È²È¡¦²Í¿À·æ¡Ê¤«¤¬¤ß¤¹¤°¤ë¡Ë¤ò»ûÀ¾¤¬±é¤¸¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡¢Â®¿å¾©¡¢ºäËÜ¿¿°½¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡»ûÀ¾¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢timelesz¤Ç¤Î»ûÀ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡¢¿å¿§¤¬Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»ûÀ¾¤È·æ¤ÎÁ°¤ËËÜºî¤ÎÊª¸ì¤ÎÁ´¤Æ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤¬¾è¤»¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¡£¸¶ÅÄ¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥¦¥µ¥®¡Ò¾®¿¹¤µ¤ó¡Ó¤âº¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿º£Ç¯¤Î»ûÀ¾¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¹¾Ã¼Î¤º»»á¡£¹¾Ã¼»á¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹F¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹F¡Á¥¤¥Ä¥ï¥ê¥Î¥¦¥¿¥Ò¥á¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç²Ï¿¹´ÆÆÄ¤È¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢»ûÀ¾¤¬¡È¥¢¥¹¥é¡¼¥À¡É¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ï¿¹´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¿·À¤µªGPX¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¥Þ¥·¥ó¡Ö¥¢¥¹¥é¡¼¥À¡×¡£¥¢¥¹¥é¡¼¥À¤È»ûÀ¾±é¤¸¤ë·æ¤È¤Î´Ø·¸À¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
