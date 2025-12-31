º£ÌëÊüÁ÷¡ØÄ¶¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ß·ÝÇ½¿Í¥Ð¥È¥ë¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÌîµåÂÐ·è¡õ´ØÀ¾±ØÅÁNo.1·èÄêÀï¤Ê¤É3ËÜÎ©¤Æ¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
¡¡¤¤ç¤¦31Æü¸á¸å4»þ¤«¤é´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÄ¶¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ß·ÝÇ½¿Í¥Ð¥È¥ë¡¡Ìîµå¡õ±ØÅÁ¡õºå¿ÀVÀï»Î¤¬³¹¥Ö¥é¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®SP¡Ù¡Ê¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÎý½¬¤ËÎ×¤à´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢
¡¡2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ä¶¹ë²Ú´ë²è3ËÜÎ©¤Æ¤ÇÁ÷¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤äÄÁ¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿Ì¾Êª´ë²è¡¦¸ÅÅÄÆØÌé»áÎ¨¤¤¤ë¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥ó¥É·³VS·ÝÇ½¿Í¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÌîµåÂÐ·è¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î´ë²è¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤20²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö´ØÀ¾±ØÅÁNo.1·èÄêÀï¡×¡£´ØÀ¾No.1¤ÎÌ¾¤ò¤«¤±¡¢5¿Í1¥Á¡¼¥à¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯°Û¼ïº®¹ç¤Î±ØÅÁ¥Ð¥È¥ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é6¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Î´ë²è¤Ï¡¢¡Ö»Ë¾åºÇÂ®VÀï»Î¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ª¤µ¤ä¹á¤È¥®¥¢¥¢¥²¥¢¥²¤ÇÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ°ìSP¡×¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£ÅêÂÇ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤ò¡¢¤µ¤ä¹á¤¬¿À¸Í¡¦»°µÜ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈè¤ì¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÂÐ·è¤ä¡¢¿¹²¼Áª¼ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇË¬¤ì¤¿¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤Ê¤¬¤é¡È±Ç¤¨¼Ì¿¿¡ÉÂÐ·è¤â¡£ÉáÃÊ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤2¿Í¤Î¥ª¥Õ¤Î´é¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤±¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚÂè14²ó ¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥ó¥É·³vs·ÝÇ½¿Í¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¡ÌîµåÂÐ·è¡Û
¡¦¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥ó¥É·³
¾¼ÏÂ40Ç¯²ñ¡§¸ÅÅÄÆØÌé¡¦À±Ìî¿Ç·¡¦Â¼¾åÎ´¹Ô¡¦¶áÅÄËÇ¯¡¦ÃæÃ«Ãé¸Ê¡¦»³ËÜ¾»
¾¼ÏÂ48Ç¯²ñ¡§»°±ºÂçÊå¡¦¹õÌÚÃÎ¹¨¡¦¾®³Þ¸¶Æ»Âç¡¦¿ùËÜÍ§
¥Ë¥Ã¥Á¥í¡¼¡¢¥Þ¥Á¥çÃ«æÆÊ¿¡¢ÀîÌîæÆ¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ë
¡¦·ÝÇ½¿Í¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º
º´Æ£Î´ÂÀ¡¢ELLY¡Ê»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¡Ë¡¢È¬ÌÚ¾¹¯¡Ê·àÃÄEXILE¡Ë¡¢
¹â»³¥È¥â¥Ò¥í¡Ê¥±¥Ä¥«¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¡ÊÎø¤µ¤ó¡¢¤Æ¤Ä¤¸¡Ë¡¢Àî¸¶¹î¸Ê¡ÊÅ·¼³ÁÍ¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¡¢ÅÄ¾å¡ÊÎã¤¨¤Ð±ê¡Ë
¡¦¸½Ìò½õ¤Ã¿Í
ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡§ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¡¢ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡¢·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê
´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦ºæ¥·¥å¥é¥¤¥¯¥¹¡§º´Æ£ÂÀµªÁª¼ê¡Êºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ÎÄï¡Ë
¡ÚÂè20²ó ´ØÀ¾±ØÅÁNo.1·èÄêÀï¡Û¢¨Áö½ç
¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹
¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¡¢ÄÇÍÕ¹äÅê¼ê¡¢°ñÌÚ½¨½ÓÅê¼ê¡¢ÀÐ¹õÍ¤ÌïÅê¼ê¡¢ÄÅÅÄ½ßºÈÅê¼ê
¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º
»ûÀ¾À®µ³Åê¼ê¡¢ÊÒ»³³ÚÀ¸Åê¼ê¡¢À¶¿åÉðÂ¢Áª¼ê¡¢»³¸ýÎ÷²¦Åê¼ê¡¢Æþ»³³¤ÅÍÅê¼ê
¡¦´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢
Ö¿ËÜ¹§ÂÀÏ¯¡¢ËÌÂ¼¿ÎÂÀÏº¡¢ÃæÀîØ¹ÂÀ¡¢´äÁÒ»Ê¡¢ÅèºêÅÍ°¡¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë
¡¦¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È
Ben-K¡¢JACKY KAMEI¡¢Ë¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Riiita¡¢É¿
¡¦µÈËÜ¶½¶È
¤Á¤ã¤é¤ó¤Ý¤é¤óÉÚ¹¥¡¢¾®ÎÓ¹áºÚÁª¼ê¡Ê½õ¤Ã¿Í¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¡¢µÈÅÄ¤¿¤Á¡Ê¤æ¤¦¤Ø¤¤¡¢¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë¡¢ºä²¼¿¿¿´¡ÊNMB48¡Ë
¡¦¾¾ÃÝ·ÝÇ½
¿¹ÏÆ·ò»ù¡¢º£À®Î¼ÂÀ¡¢ËÌÀîÀ±ÎÜ¡¢¹â¶¶À®Èþ¡¢¤¯¤ï¤¬¤¿¿´
¡¦¥ì¡¼¥¹²òÀâ¡§Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¡ÊÎ¦¾å¡¦¸ÞÎØ4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡Ë
¡¦¼Â¶·¡§ÀÐÅÄ°ìÍÎ¥«¥ó¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¡¥ê¥Ý¡¼¥È¡§ÉþÉôÍ¥ÍÛ¥«¥ó¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ú»Ë¾åºÇÂ®VÀï»Î¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ª¤µ¤ä¹á¤È¥®¥¢¥¢¥²¥¢¥²¤ÇÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ°ìSP¡Û
¡¦¤µ¤ä¹á¡Ê¿·»³¡¢ÀÐ°æ¡Ë
¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¡Ê¤È¤â¤Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë
¡¦ÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥«¥ó¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
