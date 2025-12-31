¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù±Ç²è»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæÎ¢¥È¥ê¥Ó¥¢5Áª
¡¡¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Àè½»Ì±¥Ê¥ô¥£¤È¿¯Î¬¤òÁÀ¤¦¿ÍÎà¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤·¤ÆÂè1¾Ï¤Î´°·ëÊÔ¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤ÎÅ¯³Ø
¡¡Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¯¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤È¤¢¤ï¤»¤Æ3ºîÉÊ¤ÎÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¹ç·×9488²¯±ß¡Ê¢¨box office mojoÄ´¤Ù¡¢12·î29ÆüÀµ¸áÉÕ¤±¡¢1¥É¥ë¡á157.41±ß´¹»»¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢»°Éôºî¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¸·Áª¤·¤Æ5¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¤É¤³¤ËºÂ¤ë¡©²¿¿©¤Ù¤ë¡©¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë
¡¡¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ4°Ì¤Î¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É±Ç²è¤ò·à¾ì°Ê³°¤Î´Ä¶¤Ç´Ñ¤ì¤ëÁªÂò»è¤â¹¤¬¤Ã¤¿ºòº£¤À¤¬¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡È±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤±Ç²è¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶ËþºÜ¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ëºÝ¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÁ°¤ÎÊý¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ç¡È¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡É´Ñ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÃó¼ÖÎÁ¶â¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¤ª¶¡¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤òÂçÎÌ¤Ë¡×¡£ºÇ¿·ºî¤ò¡¢¥¥ã¥á¥í¥óÎ®¤Î´Õ¾Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¡£
¢£¡È¿Æ°¦¤Ê¤ë·à¾ìµ»½Ñ¼ÔÍÍ¡É¡½¡½¾å±ÇÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤ÎÄ¾É®¥ì¥¿¡¼¤¬Â¸ºß
¡¡ºîÉÊÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¾å±Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ÆÆÄ¤¬·à¾ìµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¸þ¤±¤Æµ¤·¤¿¥á¥â¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï±ÇÁü¤ä²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢¾å±ÇÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÙ¤«¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬²»¶Á¤Ø¤Î¸ÀµÚ¡£´ÆÆÄ¤Ï²ñÏÃ·à¤«¤é·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÀ®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¼«¿È¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´ð½àÃÍ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦±Ç²è´Ñ¤Ë°ÍÍê¡£¡Ö¤³¤ì¤è¤êÄã¤¤ÀßÄê¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤ò¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¤ë¼Ô¤¬·à¾ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾×·â¤È´¶Æ°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£°µÅÝÅª°Ìò¤ÎÁÇ´é¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÌò¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥é¥ó¥°¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥¯¤é²ÈÂ²¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê°Ò°µ´¶¤òÊü¤Ä¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¡Ê±é¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥é¥ó¥°¡Ë¡£¤·¤«¤·»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥é¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Û¤ÉÎ¢ÀÚ¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á¤ò½±Íè¤¹¤ë¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤ÎÄ¹¡¦¥ô¥¡¥é¥óÌò¤Î¥¦¡¼¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢¥é¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËËèÆü¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¸½¾ì¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±éµ»¤ËËÜµ¤¤Ç¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ÆÆ¬¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê°ìÌÌ¤â¶¯Ä´¡£¶Ë¸Â¤Î»£±Æ¤¬Â³¤¯Âçºî¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤â¤Ï¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èµé!?¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡ÈÂ©»ß¤áÉÃ¿ô¡É¤¬°Û¼¡¸µ
¡¡Á°ºî¡Ø¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ï³¤¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç¤â¥µ¥ê¡¼²È¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤¬³¤¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¸¤Î±éµ»¤ò±ÇÁü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬²á¹ó¤Ê¿åÃæ»£±Æ¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò·Ð¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¿åÃæ¤ÇÂ©¤ò»ß¤á¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ºÇ¿·ºî¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼Ìò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡È5Ê¬33ÉÃ¡É¡¢¥¥êÌò¤Î¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤È¥Ä¥£¥ì¥äÌò¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ð¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤È¡È6Ê¬30ÉÃ¡É¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èµé¤ÎµÏ¿¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿åÃæ±éµ»¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¼«¿È¤â¡¢Ìó5Ê¬30ÉÃ¤ÎÂ©»ß¤á¤¬²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤À¡£
¡ü¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¡ÈºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É
¡¡ÀèÆü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¡£¼Â¤Ï¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥¹¥È¸þ¤±¤Î»î¼Ì²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡Ö½µËö¤Ë¥¸¥à¤¬¥¥ã¥¹¥È¸þ¤±¤Î¾®¤µ¤Ê»î¼Ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á´Éô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Á¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¶õ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¿å¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£³Ú¤·¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡¢»É·ãÅª¤Ç¡¢Â©¤ò¤Î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·3D¤Ç´Ñ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Ä¤â¤¦Í§¤À¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ë×Æþ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¤â°µ´¬¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤ÎÅ¯³Ø
¡¡Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¯¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤È¤¢¤ï¤»¤Æ3ºîÉÊ¤ÎÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¹ç·×9488²¯±ß¡Ê¢¨box office mojoÄ´¤Ù¡¢12·î29ÆüÀµ¸áÉÕ¤±¡¢1¥É¥ë¡á157.41±ß´¹»»¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢»°Éôºî¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¸·Áª¤·¤Æ5¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ4°Ì¤Î¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É±Ç²è¤ò·à¾ì°Ê³°¤Î´Ä¶¤Ç´Ñ¤ì¤ëÁªÂò»è¤â¹¤¬¤Ã¤¿ºòº£¤À¤¬¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡È±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤±Ç²è¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶ËþºÜ¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ëºÝ¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÁ°¤ÎÊý¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ç¡È¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡É´Ñ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÃó¼ÖÎÁ¶â¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¤ª¶¡¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤òÂçÎÌ¤Ë¡×¡£ºÇ¿·ºî¤ò¡¢¥¥ã¥á¥í¥óÎ®¤Î´Õ¾Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¡£
¢£¡È¿Æ°¦¤Ê¤ë·à¾ìµ»½Ñ¼ÔÍÍ¡É¡½¡½¾å±ÇÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤ÎÄ¾É®¥ì¥¿¡¼¤¬Â¸ºß
¡¡ºîÉÊÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¾å±Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ÆÆÄ¤¬·à¾ìµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¸þ¤±¤Æµ¤·¤¿¥á¥â¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï±ÇÁü¤ä²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢¾å±ÇÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÙ¤«¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬²»¶Á¤Ø¤Î¸ÀµÚ¡£´ÆÆÄ¤Ï²ñÏÃ·à¤«¤é·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÀ®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¼«¿È¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´ð½àÃÍ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦±Ç²è´Ñ¤Ë°ÍÍê¡£¡Ö¤³¤ì¤è¤êÄã¤¤ÀßÄê¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤ò¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¤ë¼Ô¤¬·à¾ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾×·â¤È´¶Æ°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£°µÅÝÅª°Ìò¤ÎÁÇ´é¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÌò¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥é¥ó¥°¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥¯¤é²ÈÂ²¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê°Ò°µ´¶¤òÊü¤Ä¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¡Ê±é¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥é¥ó¥°¡Ë¡£¤·¤«¤·»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥é¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Û¤ÉÎ¢ÀÚ¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Ã¥Á¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á¤ò½±Íè¤¹¤ë¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤ÎÄ¹¡¦¥ô¥¡¥é¥óÌò¤Î¥¦¡¼¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢¥é¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËËèÆü¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¸½¾ì¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±éµ»¤ËËÜµ¤¤Ç¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ÆÆ¬¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê°ìÌÌ¤â¶¯Ä´¡£¶Ë¸Â¤Î»£±Æ¤¬Â³¤¯Âçºî¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤â¤Ï¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èµé!?¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡ÈÂ©»ß¤áÉÃ¿ô¡É¤¬°Û¼¡¸µ
¡¡Á°ºî¡Ø¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ï³¤¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç¤â¥µ¥ê¡¼²È¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤¬³¤¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¸¤Î±éµ»¤ò±ÇÁü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬²á¹ó¤Ê¿åÃæ»£±Æ¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò·Ð¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¿åÃæ¤ÇÂ©¤ò»ß¤á¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ºÇ¿·ºî¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼Ìò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡È5Ê¬33ÉÃ¡É¡¢¥¥êÌò¤Î¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤È¥Ä¥£¥ì¥äÌò¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ð¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤È¡È6Ê¬30ÉÃ¡É¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èµé¤ÎµÏ¿¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿åÃæ±éµ»¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¼«¿È¤â¡¢Ìó5Ê¬30ÉÃ¤ÎÂ©»ß¤á¤¬²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤À¡£
¡ü¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¡ÈºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É
¡¡ÀèÆü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¡£¼Â¤Ï¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥¹¥È¸þ¤±¤Î»î¼Ì²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥·¥¬¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡Ö½µËö¤Ë¥¸¥à¤¬¥¥ã¥¹¥È¸þ¤±¤Î¾®¤µ¤Ê»î¼Ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á´Éô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Á¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¶õ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¿å¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£³Ú¤·¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡¢»É·ãÅª¤Ç¡¢Â©¤ò¤Î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·3D¤Ç´Ñ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Ä¤â¤¦Í§¤À¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ë×Æþ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¤â°µ´¬¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£