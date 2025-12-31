ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¥È¡¼¥¯½Ñ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡Ä¥ª¥Á¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡Ö´°àú¤ä¤Ê¤¢¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡Ù¤Ë½Ð±é¡£EXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¤µ¤ó¤Þ¤Î¶Ã¤¤Î¥È¡¼¥¯½Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹À¥¥¢¥ê¥¹¤â»²Àï¡ª¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡ÙÇ¯ËöSP¤ÎÌÏÍÍ
¡¡º£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤µ¤ó¤ÞvsÇä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê·Ý¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬ÁðÆå¹Ò´ð¡ÊµÜ²¼ÁðÆå¡Ë¡¢EXIT¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢¤¢¤ó¤ê¡Ê¤Ü¤ë½Î¡Ë¡¢·ªÃ«¡Ê¥«¥«¥í¥Ë¡Ë¡¢½é»²Àï¤Î°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤é¤ÈÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬Âç¹¥¤¤ÊK-POP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£Ç®¤¯¸ì¤ëÂçÂô¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¡ÊÉ×¤Î¡Ë·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÇú¾Ð¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡ÂçÂô¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤ÎÇÈ¤¬µ¯¤¤¿¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¥«¥ó¥Ú¤Ç¡Ö¼¡¤ÎÏÃÂê¤Ø¡×¤È»Ø¼¨¡£¼¡¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ì½Ö¤Î´Ö¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ï°¦¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡¢ºÇ¶á¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤µ¤ó¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¼ýÏ¿¸å¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¡×¤È¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Ò¤È¤ê¡×¤Î²Î»ì¤ò³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ÎÏÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¶Ã¤¬¤¯¡£¿·»³¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤é¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¿ØÆâÃÒÂ§¤¬¡Ö¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¸À¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤³¤Ç¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ç¤â·ó¶á¡ÊÂç¼ù¡Ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¡£¡Ø¥Õ¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡×¤È¥ª¥Á¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥È¡¼¥¯¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶Ã¤¤Î¥È¡¼¥¯½Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê¡£¿ØÆâ¤Ï¡Ö´°àú¤ä¤Ê¤¢¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
