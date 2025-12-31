ÂàÃÄÂ³¡¹¡Ä2·³µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¸½¼Â¡¡¥É¥é¥Õ¥È´¿´î¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¡×»Ø´ø´±¤Î¿Æ¿´
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤«¤Ö¤êÊª¤Î¿¼¤¤ÍýÍ³
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¡¢10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢3¿Í¤¬NPBµåÃÄ¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°Áª¼ê¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤Ø¤ÎÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¸½Ìò¤òÂà¤¯Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£2·³µåÃÄ¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¾ì¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÆÈÆÃ¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤«¤Ö¤êÊª¤ò¤·¤ÆÎý½¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤â¤¹¤ë¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë»Ñ¤ÇÍðÆþ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥Í¥¿¡É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ·Ð±Ä¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤Þ¤º¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤Õ¤¶¤±¤¿´ÆÆÄ¤¤¤ë¤Ê¤È¤«¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤«¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¾ï¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤«´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÂçÀ®¸ù¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¶õµ¤¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁª¼ê¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£¾Íè¡¢»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¤êÌîµå¤Ë·È¤ï¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¡¢ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡2·³µåÃÄ¤Ï¡¢Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£Ç¯10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¤¬ºå¿À¤Î5°Ì»ØÌ¾¡¢ËÒÌî·û¿Åê¼ê¤¬ÃæÆü¤Î°éÀ®1°Ì»ØÌ¾¡¢ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê¤¬µð¿Í¤Î°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢NPB¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤ò´Þ¤á¤¿Â¾¤ÎÁª¼ê¤â¡¢Â³¡¹¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£25ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Î³ÎÎ¨¤Ï¥¬¥¯¥Ã¤È²¼¤¬¤ë¡£Ì´¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÉðÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤òÁ°¸þ¤¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¬¤¤¤¿Æü¡¹¤ò¡¢¤¤¤¤µ²±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤À¡£
±þ±ç¤ÎÎØ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂç¤¤¯¡Ö·ù¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤«¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¶µ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÌîµå¤ò¤ä¤á¤ë»þ¤Ë¤â¡¢·ù¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â»Å»ö¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¼«¿È¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ç27ºÐ¤Þ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ã¤¿¿È¤À¡£Áª¼ê¤¬¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿´¶¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤¬¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡È¸ú²Ì¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥À¥á¤Ê»þ¤Ë¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À®ÀÓ¤¬°¤¯¤Æ¤â¤Í¡£ËÍ¤¬¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤È¤¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¥À¥á¤Ê»þ¤Ç¤â·ù¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤«¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤Ï47¾¡73ÇÔ1Ê¬¤±¡£¾¡Î¨.392¤Ç8µåÃÄÃæ7°Ì¤È½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¡¢¼Ú¶â¤òºòµ¨¤Î26¤«¤é14¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£8·î¤Ë¤Ï10Ï¢ÇÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¤·¤Ö¤È¤¯¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¤â¤¦¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢¸¶ÅÀ¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÂÇ½ç¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö±óÀ¬Àè¤ÎÀçÂæ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò»È¤¦Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀïÎÏ¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬É¬Í×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÊý¸þ¤Ë¡×
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¿§¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤¿¤Î¤«¡¢ºòµ¨¤Ï7Ëü9825¿Í¤À¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬¡¢2Ëü¿Í°Ê¾åÁý²Ã¤·10Ëü3701¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïµð¿Í¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Î¿ô»ú¤À¡£¡Ö²¿¤«2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉðÅÄ´ÆÆÄ¡£»î¤ß¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆâ³°¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼Â¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë