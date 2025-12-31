³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¡¢ÄÌ»»2000»î¹ç½Ð¾ì¡¦ÄÌ»»2000°ÂÂÇ¡¦ÄÌ»»300¹æËÜÎÝÂÇ¡ªº£µ¨Ã£À®¤µ¤ì¤¿¼ç¤ÊµÏ¿¡ÝÌî¼êÊÔ¡Ý
¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ºå¿À¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡£
¡¡º£µ¨Ã£À®¤µ¤ì¤¿Ìî¼ê¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4·î22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÄÌ»»300¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢5·î24Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î5Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤ÏÄÌ»»2000»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Âç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë¤âº£µ¨¡¢4·î26Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÇÄÌ»»1000»î¹ç½Ð¾ì¡¢7·î21Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÇÄÌ»» 1000°ÂÂÇ¡¢9·î27Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÄÌ»»150¹æËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ º£µ¨Ã£À®¤µ¤ì¤¿¼ç¤ÊµÏ¿
¡ÚÄÌ»»1000»î¹ç½Ð¾ì¡Û
Âç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë4·î26Æüvsµð¿Í
À¾ÀîÎ¶ÇÏ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë5·î20Æüvs¥í¥Ã¥Æ
Ìî´Ö½Ô¾Í¡Ê¹Åç¡Ë7·î6Æüvsµð¿Í
»³ÀîÊæ¹â¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë7·î11Æüvs³ÚÅ·
¥Ó¥·¥¨¥É¡ÊDeNA¡Ë9·î28Æüvs¹Åç
¡ÚÄÌ»»1500»î¹ç½Ð¾ì¡Û
À¾ÀîÍÚµ±¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë5·î1ÆüvsDeNA
³ÑÃæ¾¡Ìé¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë6·î17Æüvsºå¿À
¡ÚÄÌ»»2000»î¹ç½Ð¾ì¡Û
ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë6·î5ÆüvsDeNA
¡ÚÄÌ»»1000°ÂÂÇ¡Û
À¾ÀîÎ¶ÇÏ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë5·î25Æüvs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë6·î7Æüvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
Âç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë7·î21Æüvsµð¿Í
·¬¸¶¾»Ö¡ÊDeNA¡Ë8·î1Æüvsµð¿Í
ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë8·î21Æüvsµð¿Í
¡ÚÄÌ»»1500°ÂÂÇ¡Û
ÃæÂ¼¹¸¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë8·î26Æüvs³ÚÅ·
¡ÚÄÌ»»2000°ÂÂÇ¡Û
ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë5·î24ÆüvsÆüËÜ¥Ï¥à
¡ÚÄÌ»»100ËÜÎÝÂÇ¡Û
ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë4·î4Æüvs¹Åç
º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë6·î5ÆüvsÆüËÜ¥Ï¥à
¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë7·î8Æüvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
º´Ìî·ÃÂÀ¡ÊDeNA¡Ë8·î5Æüvs¹Åç
º£µÜ·òÂÀ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë8·î22ÆüvsÆüËÜ¥Ï¥à
¡ÚÄÌ»»150ËÜÎÝÂÇ¡Û
Âç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë9·î27ÆüvsÃæÆü
¡ÚÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ¡Û
»³ÅÄÅ¯¿Í¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë4·î5ÆüvsÃæÆü
ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë4·î22ÆüvsÆüËÜ¥Ï¥à
¡ÚÄÌ»»1000ÆÀÅÀ¡Û
»³ÅÄÅ¯¿Í(¥ä¥¯¥ë¥È)9·î18Æüvsµð¿Í
¡ÚÄÌ»»200ÅðÎÝ¡Û
¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë4·î10Æüvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë9·î22Æüvs¥ä¥¯¥ë¥È
¡ÚÄÌ»»400µ¾ÂÇ¡Û
º£µÜ·òÂÀ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë8·î27Æüvs³ÚÅ·