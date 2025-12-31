¡ÚËÜÆü23:59½ªÎ»¡Û¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Keychron ¡ß GIZMODO¡ÖNape Pro¡×¹ØÆþ¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦
¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£ Keychron¤È¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖNape Pro¡×¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏËÜÆü23»þ59Ê¬¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¡Ö¤¢¤È¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢·èÃÇ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Ç¤¹¡£
Nape Pro¤òÇã¤¦¤Ù¤ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥Á¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◻︎¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤ë
◻︎¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤
◻︎¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¼«Ê¬¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤
◻︎ KeychronÀ½ÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹¥¤
◻︎¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â²÷Å¬¤Ëºî¶È¤·¤¿¤¤
◻︎¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¹¥¯¤òºî¤ê¤¿¤¤
Nape Pro ¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ï¾¯¤·Àè¡£ ¤·¤«¤·¡¢¡ÖËº¤ì¤¿º¢¤ËÆÏ¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤³¤½¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂé¸ïÌ£¡£ÍèÇ¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÁêËÀ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Æü¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡£Nape Pro¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤PC´Ä¶¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª