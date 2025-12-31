·ëÀ®25Ç¯ÌÜ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤¬²ò»¶¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤ËÄ©Àï¤ÈÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤Ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Áー¥â¥ó¥Á¥çー¥Á¥å¥¦¡×¤ÎµÆÃÏ¹ÀÊå¤ÈÇò°æÅ´Ìé¤¬30Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ó¥Ó¤Î²ò»¶¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM-1¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2010Ç¯¤Î¥Áー¥â¥ó¥Á¥çー¥Á¥å¥¦
¡¡µÆÃÏ¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Áー¥â¥ó¥Á¥çー¥Á¥å¥¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤¤À¤·¡¢¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÇò°æ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¹¥Èー¥êー¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¡£µÆÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö25Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿ÊüÁ÷ºî²È¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Áー¥â¥ó¥Á¥çー¥Á¥å¥¦¤Ï2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£2005Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç6Ç¯Ï¢Â³½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£
