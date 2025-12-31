±ÉÍÜµÛ¼ý¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡È¿©¤ÙÊª¡É¤È¤Ï¡©¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡¡µ¯¾²»þ¤äÄ«¿©»þ¡¢´Ö¿©»þ¤Ê¤É¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì²µ¤³Ð¤Þ¤·¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤Î±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ý¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤àºÝ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÀÝ¼è¤òÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â´Þ¤á¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¾¾ÅÄ²ÃÆà¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¤³¤ì¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡È¿©¤ÙÊª¡É¤Ç¤¹¡ª
Å´Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¿©¤ÙÊª¤ÏNG
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤ÈÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤º¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Âå¼Õ¤òÂ¥¤·¡¢»éËÃ»À¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»öÃæ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÎÏ¤È¡¢Ì²µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊª¼Á¤Î¡Ø¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¡Ù¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÎÏ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¡Ø¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡Ù¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥·¥ß¤äÏ·²½¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ÎÍ½ËÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ëÆ¯¤¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÎÂ¡¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢¹á¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼Ã±ÆÈ¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤È¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿¼¸ÆµÛ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Q.±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ý¤Î´Ø·¸¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤È°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤äÂçÆ¦¡¢³¤ÁôÎà¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥¿¥ó¥Ë¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤Ï¡¢¿¢ÊªÀ¤Î¡ØÅ´Ê¬¡Ù¤ÎµÛ¼ý¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Ê¤é¿©»öÃæ¤ä¿©»ö¤ÎÄ¾¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·´Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ø¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ù¤ò´Þ¤à¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£¡Ø¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡Ù¤ÏÂÎÆâ¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÇÓ¤»¤Ä¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤È¹üÌ©ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ®Ä¹´ü¤Î¿Í¤ä¥·¥Ë¥¢¤Î¿Í¤ÏÅ¬ÎÌ¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤ÏÍøÇ¢ºîÍÑ¤â¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß²á¤®¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ø¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡Ù¤Þ¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÊÃãÅ¹¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ò¥Ê¥Ã¥Ä¤ÇÊä¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø°¡±ô¡Ù¤ò´Þ¤à¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£Å´Ê¬¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ø¥¿¥ó¥Ë¥ó¡Ù¤¬°¡±ô¤ÎµÛ¼ý¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì£³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤äÉÏ·ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿©»öÃæ¤òÈò¤±¤Æ°û¤à¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×
Q.¿©¤ÙÊª¤Î±ÉÍÜµÛ¼ý¤òÁË³²¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ä¡¢¸á¸å¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤È¾¯¤·»þ´Ö¤ò¶õ¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤¹¤ë30Ê¬Á°¤Ë°û¤à¤È¡¢»éËÃÇ³¾Æ¤Î¸úÎ¨¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿©Á°¤È¿©¸å¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¿©¸å1»þ´Ö¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é°û¤à¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö¥¿¥ó¥Ë¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ý¸úÎ¨¤ò²¼¤²¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä°ì½ï¤Ë¼è¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤È¥¿¥ó¥Ë¥ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£