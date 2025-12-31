J¶þ»Ø¤Î¹¶·âÎÏ¤òÀ¸¤ó¤À¡Ö¤¹¤´¤¤¥¡¼¥Ñ¡¼¡×¡¡¥¨¡¼¥¹¤âÃ¦Ë¹¡Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¸ýÊÊ¡É
GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤ÏÀîºê¤Ë10¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿
¡¡12·î24Æü¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¸µ´Ú¹ñÂåÉ½GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¡ÊÅ¢À®Î¶¡Ë¤¬¡¢J3¡¦Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ëÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Àîºê»þÂå¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»ûÅÄ¼þÊ¿´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆþ¤·¤¿2016Ç¯¤«¤éÉÔÆ°¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿40ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤â2ÅÙÁª½Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç7¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï2019Ç¯¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ò½ü¤¯6¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î½Ö´Ö¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿Àîºê¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÈà¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï17Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡¤Îµ²±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿2017Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£·û¹ä¤µ¤ó¤âµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èá´ê¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢µÕÅ¾¤Ë¤è¤ë½éÍ¥¾¡¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï²ÉÌÛ¤Ê¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤âñÁÀå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡¢1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¡¡¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Í¥¾¡¸å¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢°ì¤Ä¾å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀîºê¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¼«Ê¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡½éÍ¥¾¡¤Î17Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾®ÎÓÍª¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¡¢ÆÀÅÀ²¦¤ÈMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¤â¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¤Ï¡¢¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍèÆüÅö½é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ä1ÂÐ1¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬Íè¤¿¡×¤È¡¢Àå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Ï´Ö¹ç¤¤¤È¤«µ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤¢¤Ã¡¢¥³¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦GK¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤³¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤ë½Ö´Ö¤ÎÁ°¤Ë¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¤â¤¦µÍ¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ó¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤â¤¦Åö¤¿¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬Íè¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¾®ÎÓ¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ëÁ°¤ËGK¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àîºê¤Î¹¶·âÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈÂ¸ºß¡É
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£190cm¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ¶í¤È¤½¤Î°Ò°µ´¶¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤è¤ê¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥Ã¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡ØÆþ¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¡Ê¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Î¡Ë³Ñ¡¢³Ñ¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤ºÎÏ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î°Ò°µ´¶¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÉ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Î¤½¤³¤ÎºÝ¡Ê¤¤ï¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àîºê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹¶·âÎÏ¤¬¼«Ëý¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤ÎÁíÆÀÅÀ¿ô¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤¬¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤GK¤¬µïÂ³¤±¤¿¤«¤é¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¤è¤¯¡ÖºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤ë»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤«¤é¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àîºê¤Ïº£Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤«¤é¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤â¸å²ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä°úÂà¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡£Îý½¬¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤¤¤±¤ì¤Ð¸å²ù¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤ÄÉé¤±¤ë¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÂÎ¡¢¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç°Õ¼±¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÎý½¬¤â¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢Å·¹ñ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Àîºê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ËJ3¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÁª¤ó¤À¡£Ê¡Åç¤ÎÃÏ¤Ç¤â¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£(¤¤¤·¤«¤ï¤´¤¦ / Go Ishikawa)