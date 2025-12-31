J1ÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë¡ÄGÂçºåÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡Ö¤ªº×¤êÃË¡×¡¡¶¯¹ë¹»3Ç¯¤¬ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¡Ö°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
Íèµ¨¤«¤éGÂçºåÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÃÞÇÈÂç3Ç¯¤ÎÃÓÃ«¶ä»ÑÏº
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âè74²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ7ÃÏ°è¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬12·î8Æü¤Ë°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¤¡¢¾¡¼Ô¤¬´ØÅì²¦¼Ô¤ÎÃÞÇÈÂç³Ø¡¢¶å½£²¦¼Ô¤ÎÊ¡²¬Âç³Ø¡¢´ØÀ¾²¦¼Ô¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢Åì³¤²¦¼Ô¤ÎÅì³¤³Ø±àÂç³Ø¤¬¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÇÔ¼Ô¤¬¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤Çµ±¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Âè24²ó¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê10²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î3Ç¯À¸CBÃÓÃ«¶ä»ÑÏº¡Ê¤¤¤±¤¬¤ä¡¦¤®¤ó¤·¤í¤¦¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£·ã¤·¤¤J1¥¯¥é¥Ö¤Î³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤ÎËö¤ËÍèµ¨¤«¤é¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤¿Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ÃíÌÜ¤ÎDF¤Ï¡¢¡Ø¤ªº×¤êÃË¡Ù¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡Ø¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¤ªº×¤êÃË¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÐÃ¯¤è¤ê¤â´î¤Ö¡£¾¡Íø¤ò¤¹¤ì¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÂç¤¤ÊÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡ÃÓÃ«¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³èµ¤¤Å¤±¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÀÆ°¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¤³¤³¤¾¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Ë»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤»þ¡£¥ß¥¹¤¬Íí¤ß¤Ç¶õµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡£¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤«¤éÃÓÃ«¤ÎÀ¼¤È¼ê¤òÃ¡¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾¯¤·¤À¤±¾È¤ì²°¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À³Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¡ÖÀÎ¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£Áû¤°¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢ÃÓÃ«¤Î¸ÀÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°£±Éô³«ËëÁ°¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÁ¥½Ð¤À¤Ã¤¿¡£¿ÛË¬´Ö¹¬À®¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¡¢²ÃÆ£¸¼¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢°ÂÆ£¼÷´ô¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë¤Î3¿Í¤Î¿·4Ç¯À¸¤¬¥×¥í¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1¡¢2Ç¯À¸¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²Æ¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î3Ç¯À¸¡¦ÆâÌî¹ÒÂÀÏº¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤·¡¢¼ç¼´¤ò4¿Í·ç¤¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÃ«¼«¿È¤â¡Ö¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ÇCB¤È¤·¤ÆCB¾®ÀîÎËÌé¤È¶¦¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÂ«¤Í¤ëÌò³ä¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¼«Ê¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ1Ç¯À¸¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤¤»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¤¬°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬À¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦»þ¤Ï¡¢¤Õ¤È½¸Ãæ¤¬ÀÚ¤ì¤¿»þ¤È¤«ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬È´¤±¤¿»þ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ½¸ÃæÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹´¶³Ð¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢Áê¼ê¤Ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡¢¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ËÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤ÇÌÌ¤Ç¤â¼þ¤ê¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤³¤í¤ÏÅª³Î¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òËä¤á¤¿¤ê¤·¤ÆÆ¬¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê´ó¤»¤ÈµåºÝ¤Î¶¯¤µ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÇÁê¼ê¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¡£ÃÓÃ«¤¬CB¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë°ÂÄê´¶¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆºÝÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ø¡¢¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯SB¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë°ìÀÚÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖCB¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¾ï¤Ë½¸Ãæ¤ò¤·¤ÆÀ¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´í¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÉ¬¤º¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£°ì½Ö¤Î¥¨¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥º¥ì¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËCB¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë°ìÀÚ¤Î¥Ö¥ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì1ÉôÀ©ÇÆ¤È¥¤¥ó¥«¥ìÀ©ÇÆ¤Î2´§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÁ´¿È¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î»î¹ç¤â³Ú¤Ê»î¹ç¤Ï1»î¹ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãå¼Â¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¿§¤Ç¡¢ÁíÎÏÀï¤ÇÀï¤¤È´¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç³Ø3Ç¯À¸ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ï¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢12·î30Æü¤ËÍèµ¨¤«¤é¤ÎGÂçºåÆþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃÓÃ«¤Ï¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯¡£
¡¡´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ËÄñ¹³¤»¤º¡¢»þ¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤Ë»þ¤Ë¤Ï¾ðÇ®Åª¤ËÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¦¡Ø¤ªº×¤êÃË¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë