ÄÅ·ÚÌ¾Êª¡Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¡×¡¢Ï¢·ë³°¤ìÈó¾ïÄä»ß¤·¾èµÒ£±¿Í·Ú½ý¡ÄÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï±¿¹Ô¼è¤ê¤ä¤á
¡¡ÄÅ·ÚÅ´Æ»¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¤Ï£²£¹Æü¡¢Åß¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¡×¡Ê£´Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤Ç£²Î¾ÌÜ¤È£³Î¾ÌÜ¤ÎÏ¢·ë¤¬±¿¹ÔÃæ¤Ë³°¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Îó¼Ö¤ÏÈó¾ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ÇÄä»ß¤·¤¿¤¬¡¢¾èµÒ£±¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¸¶°øÄ´ºº¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¤Ï¡¢µÒ¼Ö¤Ë¤À¤ë¤Þ¥¹¥È¡¼¥Ö¤òºÜ¤»¤ÆÁö¤ëÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡£ÎãÇ¯£±£²¡Á£³·î¡¢ÄÅ·Ú¸Þ½êÀî¸¶±Ø¡½ÄÅ·ÚÃæÎ¤±Ø¤ò±ýÉü¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÅ·ÚÅ´Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÅ·Ú¸Þ½êÀî¸¶±ØÈ¯¤Î²¼¤êÎó¼Ö¤¬Æ±Æü¸á¸å£²»þ£µ£°Ê¬º¢¤ËÄÅ·ÚÈÓµÍ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿Ä¾¸å¡¢£²Î¾ÌÜ¤Îµ¤Æ°¼Ö¤È£³Î¾ÌÜ¤ÎµÒ¼Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°Ï¢·ëÉôÊ¬¤¬Ê¬Î¥¤·¤¿¡£Åö»þÎó¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿¾èµÒ·×Ìó£²£°£°¿Í¡¢¾èÌ³°÷£¶¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¾èµÒ£±¿Í¤¬Ää»ß¤ÎºÝ¡¢ÏÆÊ¢¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÉé½ý¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤Ï°ÂÁ´³ÎÇ§¸å¡¢£±£°Ê¬¤Û¤É¤ÎÃÙ¤ì¤Ç±¿¹Ô¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡±¿µÙÃæ¤Ï¡¢¤À¤ë¤Þ¥¹¥È¡¼¥ÖÉÕ¤¤ÎµÒ¼Ö¤òÄÅ·Ú¸Þ½êÀî¸¶±Ø¤Ë»ß¤á¡¢ÆâÉô¤òÌµÎÁ³«Êü¤¹¤ë¡£ÄÅ·ÚÅ´Æ»±¿Í¢²Ý¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤¬¡¢¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£