¡¡¥¢¥¸¥¢¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶³¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥È¥ë¥³¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥Ý¥é¥¹³¤¶®¤È¥À¡¼¥À¥Í¥ë¥¹³¤¶®¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î³¤¶®¤ò¤â¤Á¡¢¤³¤Î³¤¶®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³¤¶®¤Ç´ÏÄú¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥â¥ó¥È¥ë¡¼¾òÌó¤¬¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï°ÊÁ°¤Î1936Ç¯¤ËÄù·ë¤µ¤ì¡¢¥È¥ë¥³¡¢µì¥½Ï¢¡¢¤½¤·¤ÆËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë½ô¹ñ¤Î»×ÏÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ìÊýÃæ¹ñ¤Ï¡Ö¥«¥¸¥Î¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡Ä¤³¤ì¤¬¡¢±¿¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥ô¥¡¥ê¥ã¡¼¥°¡ÊÎËÇ«¡Ë¡×
¡¡ÆÀ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾òÌó¤Ç¤Ï¹Ò¶õÊì´Ï¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿´Ï¤ÎÄÌ²á¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹õ³¤¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥½Ï¢¤Ï¡¢¶ì¿´¤ÎËö¤Ë¡È¶õÊì¤Î¤è¤¦¤Ê´Ï¡É¤ò³¤¶®ÄÌ²á¤µ¤»¤¿»öÎã¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¹ñºÝË¡¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¹ñºÝ¹Ò¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë³¤¶®¡×¤ÏÊ¿»þ¡¢¤É¤Î¹ñ¤Î´ÏÁ¥¤Ç¤âÄÌ¹Ò¤Î¼«Í³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ü¥¹¥Ý¥é¥¹³¤¶®¤È¥À¡¼¥À¥Í¥ë¥¹³¤¶®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤ÎÎäÀï´ü¤Ë¹õ³¤¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥½Ï¢¹õ³¤´ÏÂâ¤È¡¢ÃÏÃæ³¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ëNATO´ÏÄú¤Î¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥ë¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê³°¸ò¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥â¥ó¥È¥ë¡¼¾òÌó¤Ë¤è¤ë¹Ò¹Ô¥ë¡¼¥ë¤¬°ú¤Â³¤°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾òÌó¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀï´Ï¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÎÏ´Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õ³¤±è´ß¹ñ¤Ç¤Ê¤¤¹ñ¤Î³¤·³¤Ë¤Ï³¤¶®ÄÌ²á¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢±è´ß¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥½Ï¢¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î¼çÎÏ´Ï¤ò¹õ³¤¤Øµ¢´Ô¡¦Âà½Ð¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÌ²á¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼þÊÕ³¤°è¤Ç¿ô¤ËÍ¥¤ëNATO³¤·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹õ³¤¼þÊÕ¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤à¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥½Ï¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬¶õÊì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ï¼ï¤Ï±è´ß¹ñ¡¦Èó±è´ß¹ñ¤òÌä¤ï¤ºÄÌ²á¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ³¤¤Ç¶õÊì¤ò·úÂ¤¤·¤Æ¤â³°ÍÎ¤Ø½Ð¤é¤ì¤º¡¢µÕ¤Ë³°ÍÎ¤Ç·úÂ¤¤·¤¿¶õÊì¤ò¹õ³¤¤ØÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤Ï¥½Ï¢¤¬¹Âç¤ÊÎÎÅÚ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¶õÊìÀïÎÏ¤ò»ý¤ÁÆÀ¤º¡¢²¾¤Ë·úÂ¤¤·¤Æ¤âÊõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥½Ï¢¤Ï°ì·×¤ò°Æ¤¸¡¢¤Þ¤º¥¥¨¥Õµé¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÅëºÜ¤ÎÂç·¿´Ï¤Ë¡¢¶õÊì¤ÎÃå´ÏÍÑ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼Ð¤áÈô¹Ô¹ÃÈÄ¡Ö¥¢¥ó¥°¥ë¥É¡¦¥Ç¥Ã¥¡×¤òÈ÷¤¨¤¿¡È¶õÊì¤Î¤è¤¦¤Ê´Ï¡É¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥¨¥Õµé¤ò¡¢¥½Ï¢¤Ï¹Ò¶õÊì´Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½Å¹Ò¶õ½äÍÎ´Ï¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥°¥ë¥É¡¦¥Ç¥Ã¥¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡ÊVTOLµ¡¡ËYak-38¤Î±¿ÍÑ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¶õÊì¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð·Ú¶õÊìÄøÅÙ¤ÎÀÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¶õÊì¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê´Ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥â¥ó¥È¥ë¡¼¾òÌó¤ÎÀ©Ìó¤ò¡È²óÈò¡É¤·¡¢¥Ü¥¹¥Ý¥é¥¹³¤¶®¡¦¥À¡¼¥À¥Í¥ë¥¹³¤¶®¤ÎÄÌ²á¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£NATO½ô¹ñ¤«¤é¤Ï¡ÖëÌÊÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¾òÌó°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥½Ï¢¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥È¥ë¥³¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¶ÛÄ¥¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤³¤ì¤òÌÛÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡Ö¥¥¨¥Õµé¡×½Å¹Ò¶õ½äÍÎ´Ï¤Ï´ÏºÜµ¡¤³¤½ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥½Ï¢¤ÏÆ±´Ï¤ò³¤¾åËÉ±Ò¡¢ÆÃ¤ËÀø¿å´Ï¤ª¤è¤ÓÅ¨´Ï¤Ø¤ÎÂÐ½è¤ò¹Ô¤¦¡Ö´ÏÂâËÉ¶õ´Ï¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅëºÜµ¡¤ÏÆÃ¤ËÂÐÀøÇ¤Ì³¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢´Ï¼«ÂÎ¤âË¤ßðÊ¼´ï¡¦´ÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦´ÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦ÂÐÀø¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦ÂÐÀøÇ÷·âË¤¡¦µûÍëÈ¯¼Í´É¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë½äÍÎ´Ï¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÊ¼Áõ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ëÊ¼´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾òÌóÄù·ë»þ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áµ¬À©ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬È´¤±·ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ²áµî¤ÎÀï´Ï¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²ÐÎÏ¤È¶õÊì¤Î¤è¤¦¤Ê±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥¨¥Õµé¤Ï·×4ÀÉ·úÂ¤¤µ¤ì¡¢¹õ³¤¤«¤éÃÏÃæ³¤¤ØÆ²¡¹¤È¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¸À¤¤Æ¨¤ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¶õÊì¤À¤¬¡©
¡¡¥¥¨¥Õµé¤Î¸å¡¢¥½Ï¢¤Ï¤è¤ê¶õÊì¤Ë¶á¤¤³°´Ñ¤Î½Å¹Ò¶õ½äÍÎ´Ï¤ò·úÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥É¥ß¥é¥ë¡¦¥¯¥º¥Í¥Ä¥©¥Õµé¡Ê11435·¿½Å¹Ò¶õ½äÍÎ´Ï¡Ë¡Ö¥¢¥É¥ß¥é¥ë¡¦¥¯¥º¥Í¥Ä¥©¥Õ¡×¤Ç¤¹¡£
½Å¹Ò¶õ½äÍÎ´Ï¤Î¥¥¨¥Õµé¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë
¡¡Æ±´Ï¤Ï¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤³¤½Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¼°Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤È¥¢¥ó¥°¥ë¥É¡¦¥Ç¥Ã¥¤òÈ÷¤¨¡¢È¯´Ï¤ÈÃå´Ï¤òÊÌ¤Î¹ÃÈÄ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸ÇÄêÍãµ¡¤òÃå´Ï¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¤âÈ÷¤¨¡¢´°Á´¤Ë¶õÊì¤È¤¤¤¨¤ë´Ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ÏºÜµ¡¤âSu-33¤äMiG-29K¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄêÍãÄ¶²»Â®ÀïÆ®µ¡¡¢Ka-31Áá´ü·Ù²ü¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¶õÊì¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÀïÎÏ¤ò¶ñÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¸À¤¤Æ¨¤ì¤·Æñ¤¤³°´Ñ¤ÈÁõÈ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥½Ï¢¤Ï¡ÖÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ´ÏÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿½äÍÎ´Ï¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ³¤¶®ÄÌ²á¤òµö²Ä¤µ¤»¡¢2ÈÖ´Ï¡Ö¥ô¥¡¥ê¥ã¡¼¥°¡×¤Î·úÂ¤¤â¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´°À®¤·¤¿¶õÊì¤Ë¶á¤¤´ÏÄú·²¤Ï¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤¿¥½Ï¢Êø²õ¤È¡¢ÁõÈ÷¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥í¥·¥¢¤ÎºâÀ¯Æñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥¨¥Õµé¤Ï»ñ¶âÆñ¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÂ¾¹ñ¤ØÇäµÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¢¥É¥ß¥é¥ë¡¦¥¯¥º¥Í¥Ä¥©¥Õ¡×¤ÏÍ£°ì¤Î±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡È¶õÊì¤Î¤è¤¦¤Ê´Ï¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¿ÍÑÃæ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÉÑÈ¯¡£2018Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥É¥Ã¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÂàÌò¤Î±½¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í£°ì¡¢·úÂ¤ÅÓÃæ¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ô¥¡¥ê¥ã¡¼¥°¡×¤Î¤ß¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¡¢²þ½¤¤ò·Ð¤Æ¡ÖÎËÇ«¡×¤È¤·¤Æ¸½Ìò¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥ô¥¡¥ê¥ã¡¼¥°¡×ÇäµÑ¤ÎºÝ¡¢¥È¥ë¥³¤ÏÆ±´Ï¤ò¶õÊì¤È¤·¡¢¥â¥ó¥È¥ë¡¼¾òÌó¤ò½â¤Ë³¤¶®ÄÌ²á¤òÅö½éµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ½ªÅª¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬Â¿³Û¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ä´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤ÎÌóÂ«¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ë¥³¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Æ±´Ï¤Ï³¤¶®ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤¶®¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥È¥ë¥³¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
