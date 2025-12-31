¡Ú¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡©¡Û¡Ö´¶¤¸¤Î°¤¤¿Í¡×¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°7Áª
¤Ä¤¤´¶¾ðÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¾®¤µ¤Ê¡È´¶¤¸¤Î°¤µ¡É¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ä¿®Íê¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡È¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¡É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·´©¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï´üÂÔ¥¼¥í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¡ÊÃø¡§¥¥à¡¦¥À¥¹¥ë¡¢Ìõ¡§²¬ºêÄª»Ò¡Ë¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉÊ°Ì¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¡Ê´ë²è¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡È´¶¤¸¤Î°¤¤¹ÔÆ°¡É¤Ï
¼«Ê¬¤ÎÉÊ³Ê¤ò²¼¤²¤ë
¡¡ÉÊ³Ê¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎéµ·ºîË¡¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Î¾åÉÊ¤µ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÆâÌÌ¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡ÈÀÅ¤«¤ÊÎÏ¡É¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÉÊ³Ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¡£
1¡¥¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬±ø¤¤
2¡¥ÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê
3¡¥¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤ä·çÅÀ¤ò¾Ê¤ß¤Ê¤¤
4¡¥ËÜ¼Á¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤·¡¢ÏÀÅÀ¤ò¤º¤é¤¹
5¡¥µ¤Ê¬¤Ç¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤¹
6¡¥¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë
7¡¥¿¿ÌÌÌÜ¤¬¥À¥µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¾ðÇ®¤ä¿®Ç°¡¢Ç¦ÂÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤Î¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÊÁ¤äÂÖÅÙ¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÊÁ¤äÂÖÅÙ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÉÊ³Ê¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ëµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÎ§¤·¡¢Àµ¤·¤¯¹ÔÆ°¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£ÉÊ³Ê¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤ÊÎÏ¤òÆÀ¤ë¤È¡¢Âº·É¤µ¤ì¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÊ³Ê¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï´üÂÔ¥¼¥í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë