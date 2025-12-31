»æ¥³¥Ã¥×¤¬»¶Íð¡¢³¹¤Ï¥´¥ß¤À¤é¤±¡Ä¡Öµ¤¤Ë¤»¤º¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¡×¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¥´¥ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡×¤Ê¤¼¡©
¥¤¥ó¥É¤ÎÏ©¾å¤Ï¥´¥ß¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥Ç¥ê¡¼¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë»ä¤Î²È¤«¤é100m¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀî¤ÎÎ¾´ß¤òÇÁ¤¯¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥´¥ß¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢É÷¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤½¤¤¤¬»ä¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¥´¥ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤äÏ©¾åµÊ±ì¤¬ºÇ¶á¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¿µ¤¤Ç³¹¤ò±ø¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡£
¡Ö¤¹¤°³¹³Ñ¤ò¥«¥ª¥¹¤Ë¤¹¤ë¡×¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÁÆ¬¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë³¹³Ñ¤ò¥«¥ª¥¹¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Ï¡¢´Ä¶¤ä³¹¤ÎÈþ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤È¤â¤ÈÈþ²½¤ä±ÒÀ¸¤ËÁ´¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Èà¤é¤ÎÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì½ê¡×¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ì½ê¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡Ê¸ø¡áPublic¡Ë¤Î¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¶Ë¤á¤ÆÇö¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤ÊÂ¸ºß¤ÏÁÛµ¯¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¡¢Æ±¤¸½¡¶µÅª²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Á¡¢ÃÎÇ½¤äÎÑÍý´Ñ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶¦Æ±¸¸ÁÛ¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¤³¤ì¤é¤¬Á´¤Æ°ã¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¹¹¤ËÊú¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì½ê¡×¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ì½ê¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¾®¤µ¤¤¡£
»æ¥³¥Ã¥×¤¬»¶Íð¤¹¤ë¥Á¥ã¥¤²°
¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊªÀ¨¤¯¤¦¤ë¤µ¤¯¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¼Â¤Ï¤«¤Ê¤êåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥É¤ËÉÑÈË¤ËÁÝ½ü¤ò¤µ¤»¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì½ê¡×¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤ÄÅØÎÏ¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ì½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò¸¯¤¦¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤·¥ª¥Õ¥£¥¹¤âåºÎï¤Ë»È¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤ò±ø¤»¤Ð½êÍ¼Ô¤¬ÅÜ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Ê¿µ¤¤Ç¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬Ï©¾å¤Î¥Á¥ã¥¤²°¤Ç»æ¥³¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¥Á¥ã¥¤¤ò¤¿¤·¤Ê¤ß¡¢°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¤ò¤É¤³¤Ë¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¥Á¥ã¥¤²°¤ÎÅ¹¼ç¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢Èà¤ÏÏ©¾å¤ò»Ø¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î»æ¥³¥Ã¥×¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ³§¤¬Ï©¾å¤Ë¼Î¤Æ¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£²¿Ç¯¥¤¥ó¥É¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤³¤ì¤Ë¤ÏÄñ¹³´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡£
Çº¤ß¤ò¡ÖÀ¤³¦¤Î¾ï¼±ÌÜÀþ¡×¤«¤é¸«Ä¾¤¹
À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥±¥¿°ã¤¤¤Ë¾ï¼±¤Ï¤º¤ì¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤ÏÌµÃã¶ìÃã¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Á´¤¯¾ï¼±¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Î»×¹ÍË¡¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«½¬¤¦¤³¤È¤ÏÅþÄì¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤â¡¢¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÉô¤ò²ÃÉ®¡¦Ä´À°¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë