¤À¤«¤é¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¼þ¤ê¤«¤é¡Öµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤ë¿Í¡×¤¬»È¤¦NG¥Õ¥ì¡¼¥º
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤Ç¼þ¤ê¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯
¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¤³¤Î¿ÍÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¡Ä¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö²¡¤·ÉÕ¤±·¿¤Î¤Ê¤¼¼ÁÌä¡×¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÊ¹¤Êý¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°ì¸«¡¢ÍýÍ³¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÍÌä·¿¤Î¤Ê¤¼¡×¤Ï¸·¶Ø
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡×¤³¤Î·Á¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Åú¤¨¤ëÂ¦¤ÏÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉ¸æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö²¿¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¸À¤¤Ìõ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢ÍýÍ³¤ò¼«Í³¤ËÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ò°Å¤ËÌä¤¦¡¢¡ÖµÍÌä·¿¤Î¤Ê¤¼¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸À¤¤Êý¤Î¶¯¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÁÌä¤Î·Á¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â¤ò¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤ë
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤òÄ¾ÀÜµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢²¿»þ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¡¦¡ÖÃ¯¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¤³¤³¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤µ¤»¤º¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ëÊ¹¤Êý¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²óÅú¤ÎÉéÃ´¤Ï¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤Ê¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤è¡£ÍýÍ³¤òµá¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢»ö¼Â¤òÊ¹¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Î¶õµ¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë