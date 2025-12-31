¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¤¬à£²Ç¯ÌÜ¤ÎµÕ½±áÀÀ¤¦¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëµð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡£·ã¤·¤¤ÀµÊá¼êÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Çà¹ÃÈå¤ÎµÕ½±á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢£³¡¦£´·î¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¶ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤È¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¹ÃÈå¡£°ìÊý¤Ç£µ·î°Ê¹ß¤ÏµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤êÂÇÎ¨¤â£±¡Á£²³äÂæ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤â´ßÅÄ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡Ä¡££¸·î£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê±¦¼êÃæ»Ø¤ò¹üÀÞ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£°ÂÇÅÀ¤Ç¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î£±Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹ÃÈå¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÅöÁ³·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î°ìÇ¯´ÖËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Öµð¿Í¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¡Ë¤ÏÅöÁ³¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÍèµ¨¤Ï¡ËÅöÁ³¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ÃÈå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö£²£¶Ç¯¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ïº£µ¨¤Î¹ÃÈå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢µ¤¸¯¤¤¤ò¤·²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤ÃË¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ï¤É¤³¤«Ìµ°Õ¼±¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿Àá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö£²Ç¯ÌÜ¤Ï±óÎ¸¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÅê¼ê¸Ä¡¹¤Î¿§¤â¤½¤ì¤¾¤ìÍý²ò¤·¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤Ìîµå¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤±¤ÐËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇò»æ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ßÅÄ¤ä¾®ÎÓ¡¢Âç¾ë¤Ë»³À¥¤é¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ëÍ¥¤·¤Ì¾Êá¼ê¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤ÎµÕ½±¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£