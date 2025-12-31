¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¤Îà¥á¥¸¥ã¡¼Å¬Àá¤ËµåÃÄ£Ï£Â¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¡ÖàÄ¾µå¤Î¼Áá¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ºå¿À¤Ç¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢Áª¼ê¤¬Â³½Ð¡£àµÏ¿ÅªÃÈÅßººÄêá¤Ç²û¥Û¥«¥Û¥«¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸×¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤âÇÜÁý°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð£²²¯±ß¥¸¥ã¥¹¥È¤ÎÂçÉýÁýÊð¤ò¥²¥Ã¥È¡£º£µ¨£µ£³»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£±£·¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï£Î£Ð£Â¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤â¼ùÎ©¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹¹²þ½ªÎ»¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÀÐ°æ¤Ï¡Ö¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈµåÃÄ¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊÆµå³¦Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤·¤¿¤ÈÌÀ¸À¡££²£°£²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£¸°Ì¤È¤¤¤¦²¼°Ì»ØÌ¾¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÊÂ¤ß³°¤ì¤¿Ãµµá¿´¤È¸þ¾å¿´¤ò¥Ð¥Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤Î°Õ¼±¤¬¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤ÏÀÐ°æ¤Î¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Å¬À¡×¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀÎò¤â¤¢¤ê»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊµåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡ÖÀÐ°æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö²¿¤è¤ê¤â¸½ÂåÌîµå¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡¢µåÂ®¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤àÄ¾µå¤Î¼Áá¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤È¤«¥Ù¡¼¥¹È×¾å¤Î¶¯¤µ¤È¤«¤À¤Í¡£¿ÈÄ¹¤Ï£±£·£µ¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤ÊÉôÎà¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¿¤Ó¤¢¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¹þ¤á¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤ÊÂÇ¼Ô¤Ç¤âºø³Ð¤òµ¯¤³¤·¡¢º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ©µåÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤éÀÐ°æ¤Ïº£µ¨¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡º£µ¨ÀÐ°æ¤Ï±ä¤Ù£±£¹£¹¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ¿¤¨¤¿»Í»àµå¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£¸¡£ÂåÂÇ¹¶Àª¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥²¡¼¥à½ªÈ×¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤»ö¹à¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÀÐ°æ¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê£Í£Ì£Â¤ÇÀï¤¦¤Ë¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¦¡£½©ÅÄ¹âÀì¢ª»Í¹ñ£É£Ì¹âÃÎ¢ª¥É¥é£¸ÆþÃÄ¤ÈÄ¶°ÛÎã¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÃ¡¤¾å¤²¤Æ¤¤¿à»¨ÁðÃËá¤Ï³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£