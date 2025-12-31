¡ÖÆà°æ¹¾¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©Åú¤¨¤Ï¤Ò¤é¤¬¤Ê3Ê¸»ú¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÆà°æ¹¾¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÆà°æ¹¾¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï3Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÆà°æ¹¾¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤¨¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Æà°æ¹¾±Ø¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¶õÃÎ·´Æà°æ¹¾Ä®¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î2ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ»Ô¤È°°Àî¤Î¤Û¤ÜÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è¡¦Ê¸²½¸òÎ®¡¢´ë¶ÈÎ©ÃÏ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
