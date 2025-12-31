¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëÊý¸þ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤ë¡© ¥âー¥¿ー¥·¥çー¤Îµ²±¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Î¸½ºß¡¦Ì¤Íè¡£¨¬¨¬YOKOHAMA Car Session¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¡×ÀøÆþ¥ì¥Ý¡ª
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥³¥Ú¥ó ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃDaihatsu K-OPEN Concept
¢£YOKOHAMA Car Session¡ÊYCS¡Ë¤È¤Ï¡©
¡È35ºÐ°Ê²¼¡É¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYOKOHAMA Car Session¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥«ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¸åÆ£ÏÂ¼ù¡¢ËÜÅÄ¹ÀÎ´¡¢¹ÃÌîÂçÊå¤Ç·ëÀ®¤·¤¿3¿ÍÁÈ¤Î¥°¥ëー¥×¡£
YCS¤Î¥á¥ó¥Ðー3Ì¾¡£º¸¤«¤éËÜÅÄ¹ÀÎ´¡Ê°¦¼Ö¡§¥·¥È¥í¥¨¥ó BX19TZi¡Ë¡¢¸åÆ£ÏÂ¼ù¡Ê°¦¼Ö¡§¤¤¤¹¡¶ ¥Ô¥¢¥Ã¥Ä¥¡XE¡Ë¡¢¹ÃÌîÂçÊå¡Ê°¦¼Ö¡§¥Û¥ó¥À S2000¡Ë¡£¥â¥Ó¥·¥çー¸ÂÄê¥È¥ß¥«¤òÌµ»ö¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÊËÍ¤é¤¬¡¢¥â¥Ó¥·¥çー¤Ç¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼«Í³¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦ºÂÃÌ²ñ´ë²è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ä¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Öー¥¹±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤áÊÔ¡×¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥âー¥¿ー¥·¥çー¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ä¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥âー¥¿ー¥·¥çー¤¬¥â¥Ó¥·¥çー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È
¸åÆ£¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¡Ê°Ê²¼¡¢¥â¥Ó¥·¥çー¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤È¤á¤È¤·¤Æ¡¢²¶¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¼ã¼Ô¤Ë¥â¥Ó¥·¥çー¤¬¤É¤¦±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¥â¥Ó¥·¥çー¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÃÌî¤«¤é¡ª
¹ÃÌî¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢¤É¤Î¥áー¥«ー¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Í¡£
·Ú¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤³¤½³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥áー¥«ー¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤¬¡¢¤¤¤ÄÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¥â¥Ó¥·¥çー¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
º£¤ÏÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¸åÆ£¡¡¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£¥âー¥¿ー¥·¥çー»þÂå¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤ÏÅÅµ¤¡×¡Ö¥¨¥³¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÀµÄ¾¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£
¹ÃÌî¡¡µÕ¤Ë2007Ç¯º¢¤Î¥âー¥¿ー¥·¥çー¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÍß¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¥â¥Ó¥·¥çー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬½ù¡¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
YCS¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥âー¥¿ー¥·¥çー»þÂå¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー
¸åÆ£¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¥âー¥¿ー¥·¥çー¤Ç¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤Æ²¿¡©
¹ÃÌî¡¡°ìÈÖÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖR35 GT-R¡×¤«¤Ê¡£2000Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥ó¥Ùー¥ë¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£
ËÜÅÄ¡¡²¶¤Ï¡ÖÉÔÌë¾ë¡×¡Ê¢¨¥Û¥ó¥À¤¬1999Ç¯¤Ë½ÐÅ¸¡Ë¤À¤Ê¡£ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÁÝ½üµ¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ï!?¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
¥Û¥ó¥À¤¬1999Ç¯¤ËÈ¯É½¡¦½ÐÅ¸¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖÉÔÌë¾ë¡×¡£²èÁü¡á¥Û¥ó¥À
¹ÃÌî¡¡¿§¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡ª ÀÄ»ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¸åÆ£¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¡ÖPUYO¡×¡Ê¢¨¥Û¥ó¥À¤¬2007Ç¯¤Ë½ÐÅ¸¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£
ËÜÅÄ¡¡¤¢¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤¿¡ª ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥²¥ë¡Ê¢¨¹â½ê¤«¤éÀ¸Íñ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¡¢³ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÀÇ½¾×·âµÛ¼ýÁÇºà¡Ö¦ÁGEL¡×¤Î¤³¤È¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡ª
¥Û¥ó¥À¤¬Âè40²ó¡ÖÅìµþ¥âー¥¿ー¥·¥çー 2007¡×¤Ç½é½ÐÅ¸¤·¤¿¡ÖPUYO¡×¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤ò¿¨¤Ã¤¿»þ¤Î´¶³Ð¡Ê¡Ö¤×¤è¤×¤è¤·¤¿¡×´¶³Ð¡Ë¤òÆüËÜ¸ì¤Îµ¼²»¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¿Í¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡¢³Ñ¤Î¤Ê¤¤È¢·¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¹ÃÌî¡¡86¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡ª ¡ÖFT-86¡×¡Ê¢¨¥È¥è¥¿¤¬2009Ç¯¤Ë½ÐÅ¸¡Ë¤À¤Ã¤±¡£
¸åÆ£¡¡¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÜÅÄ¡¡¤¢¤È2005Ç¯¤«¤Ê¡© ¡Ö¥Ç¥ê¥«D:5¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¡ª
¹ÃÌî&¸åÆ£¡¡¤¢ーー¡¢¤¢¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤¿!!¡Ê¾Ð¡Ë
¸åÆ£¡¡¤â¤¦20Ç¯¶á¤¯Á°¤ÎÏÃ¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡£º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡£
¡È¥¯¥ë¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¡É¤«¤é¡¢¡È¥â¥Î¤ä¿Í¤ò±¿¤Ö¹Í¤¨Êý¡É¤Ø
ËÜÅÄ¡¡¥âー¥¿ー¥·¥çー»þÂå¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ëÎã¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö5Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬³¹¤òÁö¤ê»Ï¤á¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£
¥â¥Ó¥·¥çー¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»ÔÈÎ²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¼«ÂÎ¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ëÄó°Æ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Ê¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤Ã¤Æ¡È³µÇ°¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡È¼«Æ°¼Ö¤½¤Î¤â¤Î¡É¤è¤ê¤â¡¢¡È¥â¥Î¤ä¿Í¤ò±¿¤Ö¹Í¤¨Êý¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«ÎÏ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄó°Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë°ÜÆ°¤Î´î¤Ó¤ò¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤³µ¤ò³Æ¼Ò¤«¤é¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Í¡£
¸åÆ£¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡¢ËÜÅÄ¤ÎÏÃ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤À¤±¤É¡¢¥â¥Ó¥·¥çー¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥âー¥¿ー¥·¥çー¤È¤ÏÊÌÊª¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£
Ã±¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥áー¥«ー¤¬¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò²þ¤á¤ÆÒòÓð¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ò¼á¤Ç10Ç¯¸å¤ä20Ç¯¸å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤ä¹âÍÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡£
Âç¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëYCS¤À¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤É¤ó¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
ËÜÅÄ¡¡²¶¤é¼«¿È¤Î²ò¼á¤ÎÉý¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª
¸åÆ£¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡ª ¤À¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡ÖTokyo Future Tour 2035¡×¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¹ÃÌî¡¡º£²ó¤Ï³Æ¥áー¥«ー¥Öー¥¹¤Ë¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯»ÔÈÎ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥áー¥«ー¥Öー¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖFuture Tour¡×¤òÀß¤±¤Æ¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤ÈÌ¤Íè¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÊ¬¤±¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤Í¡ª
¸åÆ£¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥áー¥«ーÁü¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Í¡£
¹ÃÌî¡¡Ì¤Íè¤Î»Ñ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï1Ç¯¸å¤ä2Ç¯¸å¤È¤¤¤Ã¤¿¶á¤¤¾Íè¤Î¥¯¥ë¥Þ¤â¸«¤¿¤¤¤«¤é¡¢»ÔÈÎÁ°Äó¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£¶á¤¤Ì¤Íè¤È¡¢¤¹¤´¤¯Àè¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
Tokyo Future Tour 2035¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÈ´¤±¤¿½Ö´Ö¡¢»ë³¦¤¬¤Õ¤Ã¤È³«¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡¢¾¯¤·ÈóÆü¾ï¤Ê¶õ´Ö¡£¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡È°ÜÆ°¡É¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
ËÜÅÄ¡¡¤¢¤Èº£²ó¤Î¥â¥Ó¥·¥çー¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ÜÆ°¤Îºß¤êÊý¤Ø¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤«¤Ê¡£Î¦¾å°ÜÆ°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥Û¥ó¥À¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯°Ê³°¤Ë¤â¥Û¥ó¥À¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¥³°µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤µ¡£
¸åÆ£¡¡±§Ãè¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÜÅÄ¡¡¤½¤¦¡ª Î¦¾å°ÜÆ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤â¤Ã¤È¡Ö¥¦¥Á¤Îµ»½Ñ¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¤¹¤²¤§¤À¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àª¤¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡£
¹ÃÌî¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£¥¯¥ë¥Þ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤±¤ÐÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍýÁÛ¤À¤è¤Í¡£
ËÜÅÄ¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤è¤ê¤µ¤é¤Ë²¼¤ÎÀ¤Âå¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¾®Ãæ³ØÀ¸¤äÍÄÃÕ±à»ù¤Ë¤â¡¢¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¤È¤·¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡£¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢¿·¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖOut of KidZania in Japan Mobility Show 2025¡×¤Î¡ÖÆüËÜ¥«ー¥â¥Ç¥éー¶¨²ñ¡×¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡£¥«ー¥â¥Ç¥éー¤Î¥¯¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë»Å»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤Ç¤·¤ç¡£
¹ÃÌî¡¡¥â¥Ó¥·¥çー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤³¤½¡¢Ì¤Íè¤Î¾è¤êÊª¹¥¤¤ò°é¤Æ¤ëÂè°ìÊâ¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ÍÄ¤¤º¢¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¾Íè¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£
ËÜÅÄ¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Ê¡£
¸åÆ£¡¡²¶¤é¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¸¶ÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º£¤³¤¦¤·¤Æ¿È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤¸¶ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ó¥·¥çー¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£