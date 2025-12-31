¡Ö¡ØÅòÀõ¤Î°ìµå¡Ù¤ÏÄ»È©¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ä½÷Í¥¡¦Ãæ¹¾ÍÎ¤¤¬50Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×
·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÆÉ½ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏºÇ¶á¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìîµå¾Â¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºå¿ÀÀï¤ÈÆÉ½ñ¤«¤éÆÀ¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÆü¡¹¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢»þ¡¹¡¢ËÜ¡£ÌÔ¸×ÀºÆÉ¤ÎµÏ¿¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£Ìîµå´ÑÀï¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÃÎ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹¾¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå¤ÏÅ¯³Ø¤À
¨¡¨¡¿·´©¡ØÆü¡¹¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢»þ¡¹¡¢ËÜ¡£ÌÔ¸×ÀºÆÉ¤ÎµÏ¿¡Ù¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î±þ±ç¤ÈÃæ¹¾¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äËÜ¤Î¾Ò²ð¤ò»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÉÁ¤¯¹½À®¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÌîµå¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬Ìîµå¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â´ÑÀï¤Ï¤Ç¤¤ë¤·¡¢Ìîµå¤Ï»ä¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯´Ö¤Î»î¹çÆüÄø¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¤ÏÄ´À°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¤Þ¤º»î¹ç¤ò´Ñ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÆü¾ï¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ËÜ¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ë¥¯¥í¥¹¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Ìîµå¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ìîµå¤Ã¤ÆÅ¯³Ø¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅ¯³Ø¤Ç¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¡¢Ã¯¤«¤¬¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤¬¼«Á³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤ËÆü¾ï¤äËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸«¤¤½Ð¤¹¤³¤È¡£¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ï¡¢¤É¤ì¤â²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÄÂç¤ÊÆÉ½ñÊ×Îò¤ÎÃæ¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëºî¶È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¤É¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¯¤«·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º½ñ¤»Ï¤á¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç½ñÃª¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸À¸ì²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËËÜ¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢¹ËÅÏ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤ÎËÜ¤¬¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ö½ñ¤±¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¡¢½ñÃª¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½ñÃª¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊõÊª¡£¼«Ê¬¤ÎÇ¾Æâ¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿À¤³¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤³¤ì¤¬¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅòÀõ¤Î°ìµå¡×¤ÏÄ»È©¤â¤Î¤Ç¤·¤¿
¨¡¨¡¶ñÂÎÅª¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
2023Ç¯¤Ëºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤È¤¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡¢ÃæÅç³Ù»Ö¤µ¤ó¤Î¡Ø»×¤¤¤¬¤±¤ºÍøÂ¾¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÏËè»î¹ç°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¿©¤ÙÊª¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´ØÀ¾¤é¤·¤¤¡Ö¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡×¤ÎÊ¸²½¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅòÀõ¡Êµþ¸Ê¡ËÅê¼ê¤¬°ìµå¤À¤±Åê¤²¤ÆÍÞ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢Ä»È©¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ÈËÜ¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢´ñÌ¯¤Ë¥¯¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤«¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½ñ¤±¤¿¤Î¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡±þ±ç¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤È¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ËÜÅö¤Ê¤éËè»î¹ç¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£Åìµþ¤À¤È¿ÀµÜ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼¤¬3µå¾ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î»þ¤Ï¸á¸å4»þº¢¤«¤éÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¡¢µå¾ì¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤³¤«¤é»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢5¡Á6»þ´Ö¡¢Æü¾ï¤«¤éÈóÆü¾ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
µå¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤Æü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Ë²È»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é3»þ´Ö¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é»î¹ç¤ò´Ñ¤ë¡£¤ª¼ò¤â°û¤Þ¤º¡¢¤º¤Ã¤È¥·¥é¥Õ¤Ç¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê´î¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤â½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥Á¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤·¡¢±þ±çÃÄ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
À¼¤¬Áª¼ê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Î»î¹ç¤òYouTube¤Ç´Ñ¤¿¤ê¡¢Ï¿²è¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´Ñ¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î½ë¤µ¤ä¡¢¡Ö¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Ó¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤»¤ë¡£¤Ê¤¼¤«Ë°¤¤Ê¤¤¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£40Âå¤Î½ª¤ï¤ê¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤¬¤è¤ê¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë
¨¡¨¡¤´¼«¿È¤¬½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤À¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¡Ö±þ±ç¤¹¤ëÂ¦¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¤È¡¢É¬¤º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢´é¤âÌ¾Á°¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±ó¤¯¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµ÷Î¥´¶¤â¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐËÌ³¤Æ»¤«¤éÆÁÅç¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÊ¬¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤âºå¿À¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡×¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡50Âå¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ä¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ÎÊÑ²½¤È¡¢Ìîµå¤Ë¿¼¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¤¤¤ëÈÑ¤ï¤·¤µ¤â¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢¹½¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¡£Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÀ¸¤Êý¤â³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤È¡Ö¹¥¤¤À¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ËÃ¯¤¬¤É¤ÎµåÃÄ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼ã¤¤º¢¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¨¡¨¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µå¾ì´ÑÀï¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä¿·³ã¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«³Ø¤·¤Ë²Æì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£»î¹ç¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë±ó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶²¤ë¶²¤ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê±¿Å¾¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡Ö¿ä¤·¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
