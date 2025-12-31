Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÂÊÁ¡¦¶âÂÀÏº¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
µ¢¾Ê¤Î¼êÅÚ»º¤ä¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ïÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¤³¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢ÃÏ°èÆÈ¼«¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ëÆÃ»ºÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¹ë²Ú¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¿·Á¯¤Ê³¤Á¯¤ä¡¢Åß¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Â¤ò±¿¤Ö¿Íµ¤¤Î¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú4°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÂÀÏº¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¿©»ö¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÈ¢º¬¤ä¾®ÅÄ¸¶¤Ø¤Î´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÊØÍø¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂÊÁµí¤ò»È¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥°¥ë¥á¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ä»Ï¤Þ¤ê¤ËÁê±þ¤·¤¤ìÔÂô¤Ê¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°²¥Î¸Ð¤äÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢Îä¤¨¤¿ÂÎ¤Ë²¹¤«¤¤¡Ø¤½¤Ð¡Ù¤¬Ýî¤ß¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¤äÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢½éÆü¤Î½Ð¤ä½é·Ø¤Î´Ñ¸÷¤È¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¡£È¢º¬´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÅß¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡¢ÉÙ»Î»³¤È°²¥Î¸Ð¤òË¾¤à¡ÈÆ½¤Î¸«À²¤é¤·Âæ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Î±Ø¤Ç¡¢Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê¤ò¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§ÂÊÁ¡¦¶âÂÀÏº¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡ÊÆîÂÊÁ»Ô¡Ë¡¿54É¼2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÂÊÁ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂÊÁ¡¦¶âÂÀÏº¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤Æ»¤Î±Ø¤Ç¡¢¶âÂÀÏºÅÁÀâ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡ÖÂÊÁµí¡×¤äÆÃ»º¤Î¡ÖÁê½£µí¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥°¥ë¥á¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¿©»ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ç¤Ï¡¢ÂÊÁÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤¬ËÉÙ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¼êÅÚ»ºÁª¤Ó¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÂç°æ¾¾ÅÄIC¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢È¢º¬¤ä¾®ÅÄ¸¶ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§È¢º¬Æ½¡ÊÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¡Ë¡¿123É¼¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢È¢º¬Ä®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¢º¬Æ½¡×¤Ç¤·¤¿¡£É¸¹â810m¡¢È¢º¬¤Î»³¡¹¤ò¸«ÅÏ¤¹Àä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢°²¥Î¸Ð¤äÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢È¢º¬¿À¼Ò¤Ø¤Î½é·Ø¤äÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î±þ±ç¡¢²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢Æ½¤ÎµÙ·ÆµòÅÀ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÆÀÉ¼¿ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¤½¤Ð¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤ÎÆ½Ãã²°¤é¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¡¢Îä¤¨¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¡£¿ÀÆàÀî¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡¦È¢º¬¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÆ»¤Î±Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)