¡ÖÁé¤»¤¿¤êÂÀ¤Ã¤¿¤ê·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×2Ç¯Á°30¥¥í¸ºÎÌ¤Î51ºÐ¡¦²Ú¸¶ÊþÈþ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªÂÎÂçÀÚ¤Ë¡×¡Öº£¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ(51)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¡¼¼Ì»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£9·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òµÙ»ß¤·¡¢¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤ËÌá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¡º£¤Î»ä¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡¡¤Ê¤ó¤À¤«Áé¤»¤¿¤êÂÀ¤Ã¤¿¤ê¤È·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤¬1ÈÖ»ä¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ò¹¯Åª¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤Éº£¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÂÎ·¿¤¬ÎÉ¤¤»ö¤ÏÂÎÄ´¤âÎÉ¤¤¾Úµò¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªÂÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó·ãÁé¤»¤«¤éÉü³è¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²Ú¸¶¤Ï2023Ç¯3·î15Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö79¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤«¤é50¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤âX¤Ç¸ø³«¤·¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²¼Ì¿¿¤Îà¤Û¤Ã¤½¤ê»Ñá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£