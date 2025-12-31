¡Ö¤â¤¦Ãå¼ê¤·¤¿¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Î"ÉÔÅö¤Êº¹¤·²¡¤µ¤¨"¤Ç·Ð±Ä´íµ¡¤Ë...²£ÎÎÈï³²¤Î²ñ¼Ò¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ï¹ÔÀ¯¤Î¡ÖÊÙ¶¯ÉÔÂ¡×¡¡¸üÏ«¾Ê¤¬°ÛÎã¤Î½èÊ¬¼è¤ê¾Ã¤·ºÛ·è¡¡ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤¬½èÊ¬Å±²ó¤Ø
¡¡¡Ö²£ÎÎ¤ÏÍ±Í½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË¡Î§¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤ï¡£ÊÙ¶¯ÉÔÂ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡× ¡Ö¡Êº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡ËÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£´û¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡¡¿¦°÷¤Î¡ÈÊÙ¶¯ÉÔÂ¡É¤Ç¡¢20¿Í°Ê¾å¤ÎÃç´Ö¤¬¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿--¡£ ¼Ò°÷¤Ë5000Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤µ¤ì¡¢ÅÝ»º´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¡£ ÀÇÌ³½ð¤Ê¤É¤¬µßºÑ¤òÇ§¤á¤ëÃæ¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤À¤±¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊË¡Î§¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈó¾ð¤Êº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò¶¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡MBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯¤â¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤«¤é¼Ò²ñ¤ÎÏÄ¤ß¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÃ½¸¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤ÎÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¡¢¼Ò°÷¤Î²£ÎÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤ò½±¤Ã¤¿Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¡ÈÈó¾ð¤Êº¹¤·²¡¤µ¤¨¡É¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¡ÖÂ³¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÏ«¾Ê¤¬²ñ¼Ò¤Î¼¹Ç°¤ÎÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¡¡£²£°¿Í°Ê¾å¤Î±¿Å¾¼ê¤ò²ò¸Û
¡¡ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥×¥ì¥Ï¥ÖÂ¤¤ê¤Î·úÊª¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤¬¡¡±¿Á÷²ñ¼Ò¡Ö¥·¡¼¥¬¥ë¡×¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³ÉôÄ¹¤ÎÂ¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê±¿Á÷²ñ¼Ò¡Ö¥·¡¼¥¬¥ë¡×ÁíÌ³ÉôÄ¹¡¡Â¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤ÎÊó½·¤Ï£²Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ç¤¹¡£»ä¡Ê¤ÎµëÎÁ¡Ë¤Ï¿©¤Ù¤ëÊ¬¤Î·î£µËü±ß¤È¤«£±£°Ëü±ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë£³³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤ò»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê¡¢£²£°£°£´Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè£²£°Ç¯´Ö°ì´Ó¤·¤Æ¹õ»ú·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¡Ö¥·¡¼¥¬¥ë¡×¡£¡¡
¡¡¤·¤«¤·µîÇ¯¡¢ÄÂÎÁ¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥È¥é¥Ã¥¯¤òÄä¤á¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤ÎÊÒ¶ù¤Ø¤È°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂæ¿ô¤â¡Ä
¡¡¡ÊÂ¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ï¡ËºÇÂç£³£°Âæ¡¢£³£±Âæ¤¯¤é¤¤¡£¡Ê£Ñº£¤Ï¡©¡Ë¼ÂÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£·Âæ¤Ç¤¹¡×
¡¡°ÊÁ°¤ÏÃó¼Ö¾ìÁ´ÂÎ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï£³Ê¬¤Î£±¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤·¤«¼Ú¤ê¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤â¤ï¤º¤«£·Âæ¤Ë¡££³£°¿Í¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤â£²£°¿Í°Ê¾å²ò¸Û¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤¬Ç¼¤á¤ëÀÇ¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¡ÖÌó£µ£°£°£°Ëü±ß¡×¤ò¼Ò°÷¤¬²£ÎÎ
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤Î²£ÎÎ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÂ¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê¼Ò°÷¤¬¡Ë¡Ø¼Â¤Ï²£ÎÎ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£¡ØÃæ¹ñ¤ÎºÊ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£¡Ê£ÑÁí³Û¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤²£ÎÎ¡©¡Ë£µ£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤«¤Ê¡×
¡¡²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¡¢·ÐÍýÃ´Åö¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤¬Ç¼¤á¤ë¤Ù¤ÀÇ¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤ÉÌó£µ£°£°£°Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÃËÀ¼Ò°÷¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤ëºÊ¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£³¤«·î¸å¤Ë¿´Â¡ÉÂ¤ÇµÞ»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÇ¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¤ÎÂ¿³Û¤ÎÂÚÇ¼¶â¡£Â¼²¬¤µ¤ó¤ÏÀÇÌ³½ð¤Ê¤É¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÂ¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀÇÌ³½ð¤ÎÊý¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤Ç¤·¤¿¤é¿¦¸¢¤ÇÍ±Í½¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¡Ø¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÊ¬Ç¼¤«¡¢£±Ç¯´ÖÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ØÀÇ¶â¡Ù¤òÄ§¼ý¤¹¤ëÀÇÌ³½ð¤ä»ÔÌò½ê¡¢¡Ø¸ÛÍÑÊÝ¸±¡Ù¤Ê¤É¤ÎÄ§¼ýÁë¸ý¤Ç¤¢¤ëÏ«Æ¯¶É¡¢Á´¤Æ¤¬¡ÖÇ¼ÉÕ¤òÍ±Í½¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¹ñÀÇÄ§¼ýË¡¤Ê¤É¤ÇºÒ³²¤äÈÈºáÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¼ÉÕ¤ò£±Ç¯´ÖÍ±Í½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ±Í½¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ÏÇ¼ÉÕÍ±Í½¤»¤º¡¡Çä³Ý¶â¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨
¡¡Â¼²¬¤µ¤ó¤ÏÌó£³£°£°£°Ëü±ß¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ù¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ¼ÉÕ¤òÍ±Í½¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢µîÇ¯£±·î¡¢¿áÅÄÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä
¡¡¡ÊÂ¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ØÍ±Í½¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¡Ø²£ÎÎ¤Ï¤ª¤¿¤¯¤Î»ö¾ð¡¢»ñ¶â¤ò¤É¤¦Ç±½Ð¤¹¤ë¤«¤â¤ª¤¿¤¯¤Î»ö¾ð¡Ù¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡££±Ç¯´Ö¤ÎÍ±Í½¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡ÊË¡Î§¤¬¡Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¸À¤¦¤È¡Ø²¿¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¤½¤ó¤Ê¤óÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø²¿¤Î²¿¾ò¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡²¿ÅÙÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ÏÍ±Í½¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆµîÇ¯£¸·î¤Ë¤ÏÇä³Ý¶â¤Îº¹²¡¤¨¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Çä³Ý¶â¤È¤Ï±¿Á÷²ñ¼Ò¤¬±¿Á÷¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼è°úÀè¤«¤é¸åÆü»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦±¿Á÷ÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢¼è°úÀè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ÎÇä³Ý¶â¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Ð±Ä¤¬´í¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼è°úÀè¤¬£·¼Ò¤«¤é£²¼Ò¤Ë¸º¾¯¡£Çä¾å¤²¤â£³Ê¬¤Î£±°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â»öÌ³½ê"ÊÙ¶¯ÉÔÂ"¤òÇ§¤á¤ë¤âº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ï¤È¤á¤º
¡¡¤È¤³¤í¤¬µîÇ¯£¹·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤«¤é¡Ö¶Ã¤¤ÎÈ¯¸À¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÂ¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ø²£ÎÎ¤ÏÍ±Í½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡ÊË¡Î§¤Ë¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤ï¡Ù¡ØÊÙ¶¯ÉÔÂ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Êº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Î¡Ë»Ä¤ê¤ÎÊ¬¤Ï¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©Ë¡Î§¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ê¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ë¡Ø¤â¤¦´û¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÀµ¼°¤Ë½ñÌÌ¤Ç¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÍ±Í½¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ñÎà¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹Ç¯¶â»öÌ³½ê
¡¡Â¼²¬¤µ¤ó¤¬Ï¿²»¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÚÂ¼²¬¤µ¤óÄó¶¡¤Î²»À¼¡Û
¡¡¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¡ÖÍ±Í½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Î¤´¿½ÀÁ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿¦¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º½ñÎà¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£½ñÎà¼«ÂÎ¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡ÊÂ¼²¬¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ø²£ÎÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆÍ±Í½¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Ï²¿¤ò½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¡ÖÍ±Í½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤ÎÁ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·è»»½ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Â·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¶¨µÄ¤Ë»ð¤Ã¤Æ³ºÅö¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¡ÊÂ¼²¬¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤½¤ì¤Ïº£¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©º£¤Î¸½»þÅÀ¤ÎÏÃ¤Ç¡ÊºÇ½é¤Î¡Ë£±·î¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×
¡¡¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¡Ö¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö½ñÎà¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼êÂ³¤¤ÎÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
º¹¤·²¡¤µ¤¨½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤òµá¤áÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ê¤É¤òÄóÁÊ
¡¡¡ÊÂ¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö²¿¤âË¡Î§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Ä§¼ý¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÄÙ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡·ë¶É¡¢ÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â¤Ïº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ç´°ºÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ï·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤Â¼²¬¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏµîÇ¯£±£²·î¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¡£Í±Í½¿½ÀÁ¤ò¼õÍý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ãË¡À¤Î³ÎÇ§¤äº¹¤·²¡¤µ¤¨½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£Í£Â£Ó¤ÏÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤ä¿áÅÄÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·¸ÁèÃæ¤Î°Æ·ï¤Ê¤Î¤Ç¸ÄÊÌ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÌÌ¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ï¡Ö¿¦°÷¤¬À©ÅÙ¤òÃÎ¤é¤ºÍ±Í½¤Î¼õÉÕ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÂ¼²¬¤µ¤ó¤é¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ä
¡¡¡ÊÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î½àÈ÷½ñÌÌ¡Ë¡Ö¸¶¹ð¥·¡¼¥¬¥ë¤«¤é¿áÅÄ»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¼ÉÕ¤ÎÍ±Í½¤Î¿½ÀÁ½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Â¼²¬¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ¯¶â¤ÎÄ§¼ý¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤ë´ë¶È¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Äî¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÁè¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÂ¼²¬ÂçÅµ¤µ¤ó¡Ë¡Ö»ä¤É¤â²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼å¼Ô¤¤¤¸¤á¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤ß¤ó¤Êµã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½ÈñÍÑ¤¬Ìµ¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤«¡£ÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÎÏ¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤É¤â¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤¤é¤á¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬º¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎºÎ·è¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ï¡Ä
¡¡Â¼²¬¤µ¤óÃ£¤ÏÂçºåÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µ¡¹½¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤âº¹¤·²¡¤µ¤¨£µ·ï¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¿³ºº¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÛ·è·ë²Ì¤¬£±£±·î£³£°Æü¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤Ïº¹¤·²¡¤µ¤¨£´·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã´Åö¿¦°÷¤¬Ç¼ÉÕ¤òÍ±Í½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¡¦ÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈºÛ·è¡£
¡¡»Ä¤ë£±·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¤âÈï³²²óÉü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇµÑ²¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê±¿Á÷²ñ¼Ò¡Ö¥·¡¼¥¬¥ë¡×¡¡Â¼²¬ÂçÅµÁíÌ³ÉôÄ¹¡Ë¡Ö»ä¤É¤â¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹ÔÀ¯¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ºÛ·è¤¬¤ª¤ê¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÛÈ½¤ÎÊý¤â¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÀµÅö¤ÊÈ½·è¤ò½Ð¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸¶¹ð¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡£
¡¡¡Ê¸¶¹ðÂåÍý¿Í¡¡¾®ÀôÅ¯ÆóÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ö¾åµé´±Ä£¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤¿¤é¡ÊÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤¬¡ËÊ¤¤¹¤³¤È¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸¶¹ðÂ¦¤Î¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£ÉÔÅö¤Êº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ç²ñ¼Ò¤ò½Ì¾®¤·¤¿¤ê¤ªÆÀ°Õ¤µ¤ó¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÜÍèÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÎÁè¤¤¤¬º£¸å»Ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£±£²·î£¹Æü¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¡£ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿³ºº²ñ¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¿³ºº²ñ¤Î¡ËºÛ·è¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖºÛ·è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡£
¡¡¡Ê±¿Á÷²ñ¼Ò¡Ö¥·¡¼¥¬¥ë¡×¡¡Â¼²¬ÂçÅµÁíÌ³ÉôÄ¹¡Ë¡Ö¡ØºÛ·è¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¡Ù¤Ï°ì¼ï¼õÂú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÊÅ¸¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²¿¤òÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×