¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û1¡¦4¸å³Ú±à¤Ç²¦ºÂ¤Ë½éÄ©Àï¤ÎÎë²ê¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²¦¼Ô¤Ë¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ØÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ç26¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤ÇÅÏÊÕÌ¤»í¤Î»ý¤Ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ëÎë²ê¤Ë¶»Ãæ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½7¡¦21ÂçÅÄ¶è¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¸å³Ú±à¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¿ð´õ¤µ¤ó¤ÈÌ¤»í¤µ¤ó¤Î¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÉ¬»à¤Ç¼é¤Ã¤¿È¾Ç¯´Ö¤Î¸å¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Î2¿Í¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÄ©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2»î¹ç¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁ°¾¥Àï¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÎÎ°è¤ÇÀï¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤¤¤¦¤«ÅöÁ³¤Ë¤¹¤´¤¤¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤òÁÛÁü¤â¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥×¥ê¥×¥ê²¦ºÂ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ö¿Í¤¿¤Á¤âÁ´°÷¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Áª¼ê¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½ÅÏÊÕÁª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡©
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡£Îý½¬À¸¤Î¤È¤¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤¯¤ëÉ½¸½¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¤·¡¢Ì¤»í¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ°¾¥Àï¤Î¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÀï¤¨¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Êµ»¤¬¡ËÌ¤»í¤µ¤ó¤Ë¸ú¤¯¤Î¤«¤È¤«¡¢³ÎÇ§ºî¶È¤â¤·¤Æ¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¤ÏÌ¤»í¤µ¤ó¤ËÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¿¤Ó¿¤Ó¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Ì¤»í¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Îµ»¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½Á°¾¥Àï¤ò·Ð¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ë¼«¿®¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Ì¤»í¤µ¤ó¤ÎµÞ½ê¤ò»É¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½ÅÏÊÕÁª¼ê¤ÎÆÀ°Õµ»¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¶ì¼ê¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡£
¡¡¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤Êý¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤È¤«¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤ÏÅìµþ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Åìµþ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂç²ñ¤À¤·¡¢²¿¤è¤ê»ä¤Ï¡¢Ì¤»í¤µ¤ó¤¬2018Ç¯¤Î¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»Ñ¤òµÒÀÊ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é7Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Å¸Ë¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡ÖÅìµþ½÷»Ò¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖ¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò»ý¤Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤Ïº£²ó¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥ó¤ÎÀè¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¡Ê3·î29Æü¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÅìµþ½÷»Ò¤Ç½é¤á¤ÆÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢µÒÀÊ¤ò¸«²ó¤·¤¿¤é¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤È¤«¥¥é¥¥é¸«¤¨¤Æ¡£¹¤¤²ñ¾ì¤Î¤³¤Î¸÷¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢Æþ¾ì¤«¤éÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤½¤Î¸÷¤ò¤Ä¤Ê¤°°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£ÅÙ¤ÏÅìµþ½÷»Ò¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×