フリーアナウンサーの田粼さくらさん（26）にインタビュー。朝の報道番組『Oha!4 NEWS LIVE』に今年4月からカルチャーキャスターとして出演している田粼さん。

仕事では、自宅でも練習するなど努力していたことを明かし、さらに大好きな柴犬（しばいぬ）の魅力を語るなど、プライベートにも迫りました。

■2025年 “常に考えていたこと”とは？

――2025年を漢字一文字で表すと？

「寝」です。『Oha!4』が始まってから起きる時間が大幅に変わりました。深夜に起きるので「何時に寝なきゃ」とか、寝るときなるべく質のいい睡眠を取るために寝るグッズとか、常に“寝ること”を考えていた気がします。

――『Oha!4』の出演がある水〜金曜日は、何時に寝て何時に起きていますか？

だいたい19時から20時の間に寝られたら「最高！」って感じで、起きるのは深夜1時。質のいいパジャマを買ってみたり、枕もカバーをリネンっぽいよく眠れそうなものにしてみたり、そういうものに頼っていますね。

■初めての仕事に不安も… 自宅での努力明かす

――カルチャーコーナーのキャスターとしてはどんな1年でしたか？

お天気をお伝えしたことはあったんですけど、カルチャーキャスターが初めてだったのでわからないこともたくさんありました。

アーティストの方にインタビューさせていただいたり、元々すごく音楽フェス、ライブが大好きだったので、ものすごくワクワクしたお仕事がたくさんできて刺激的だった1年だったなと思う反面、しっかり視聴者の方に自分のリアクション、思いはちゃんと届いてるのかな？ このやり方、取材の仕方、お話の聞き方で大丈夫だったかな？ とか不安になることも色々あったので、すごく考えさせられた1年でした。

――自身で特に頑張ったと思うことは何でしょうか？

『コレミテ』（特集）コーナーやカルチャーのネタで、自分たちでナレーションをとることがあって。何回もオンエアを自分でとったものを聞き直して“テンションもうちょい上げた方がよかったな”とか、試行錯誤をする時間が結構あったのでナレーションは頑張ったかなと思います。

――どのように努力しましたか？

テレビを見てナレーションを言っている人のマネをしながら料理したり、日常的に常にテレビがついているので“この人うまいな”って思ったらマネしてみる。本当に初歩的なことなんですけど、そういうことを家で結構やっています。そこはこれからも頑張りたいなって思っています。

■私生活で楽しんだこと「朝から最高！」

――プライベートで今年ハマったことはありますか？

『Oha!4』が始まって、これハマったなっていうのは“朝活”。『Oha!4』は終わるのが5時50分。あれやこれややって帰ってもまだ全然早いので、寝るのもったいないなと。

近所の朝ごはん食べに行ったり、『Oha!4』メンバー本当に仲良いので、オンエア終わりに周辺でやっているお店を探してホテルのビュッフェ行ってみたり、立ち食いのうどんを食べに行ったり。朝ごはんめちゃめちゃ楽しんでいます（笑）。

――特に印象に残っている朝ごはんは何ですか？

トーストとスパイスカレー。厚切りトーストに変更できるんですよ。カレーにつけて食べるっていうのが、最高においしいです。朝からカレー最高！（笑）。ちゃんとスパイシーなんですよ！ それがよかった（笑）。

■大の柴犬好き 2つの魅力を熱弁

――2026年の目標を教えてください。

ロケ（取材）もっと行きたいですね！ 個人的には動物大好きなんですよ。だから動物ロケとか行けないかな…なんて思っています。

――好きな動物は？

犬が大好きで、特に柴犬が実家に2匹いるので、“柴犬コーナー”なんてないでしょうか（笑）

――田粼さんが思う柴犬の魅力を教えてください。

柴犬って結構飼い主に従順なイメージがあると思うんですけど、意外とそんなことなくて。どちらかというと、猫に性格がものすごく似ているんですよ。自分の世界で生きているので、自分が寄っていったらなでてほしいけど、こっちから寄っていくと絶対なでてほしくないタイプ。そのツンデレなところ。

あとは…後頭部がかわいくて（笑）。後頭部のフォルダーを作ってるんです、柴犬のですよ！ 後ろから見た柴犬の丸みと毛のボリューム、三角なかわいい耳…たまらないんです、あのフォルムが！

『Oha!4』の水曜日に出ている山本里咲アナウンサーも柴犬飼っていて大好きなんですね。なんと4月8日しばの日が水曜日なんです。ちょっと何かできないかなって考えています。