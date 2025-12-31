11·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¡Æý¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸2¸øÉ½¡Ö°ÀÅÙ¤¬¹â¤¯¡Ä¡×¡¡¤¹¤Ç¤Ë¼£ÎÅ³«»Ï¤â
¡¡Ä»¼è¸©ºß½»¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¯¤í¤µ¤ï¤«¤Ê¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤í¤µ¤ï¤ÏÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª»ä¡¢¤¯¤í¤µ¤ï¤«¤Ê¤Ï2025Ç¯11·î¤ËÆý¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤òËÜÊ¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î ¤¯¤í¤µ¤ï¤«¤Ê ¤Ç¤¹¡ª¾¯¤·Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¾õ¶·¤È¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö2025Ç¯11·îÆý¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤ºÀè¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢º£¤Î»ä¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤í¤µ¤ï¤Ï11·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡½¡½11·î¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä²Æì¥é¥¤¥Ö¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤âº£¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜµ¤¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤½¤ì¤â¡¢¤¯¤í¤µ¤ï¤«¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë»ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¯¤í¤µ¤ï¡£¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¡¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¡¢Ì£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤±¤òÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥×¤Ï ¥È¥ê¥×¥ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¡Æý¤¬¤ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï 2 ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁÈ¿¥¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï°ÀÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿Ê¹Ô¤¬¤È¤Æ¤âÁá¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö12·î15Æü¤«¤é¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡Ê£±¡Ë½ÑÁ°¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡ÊÌó6¤«·î¡Ë¡Ê£²¡Ë¼ê½Ñ¡Ê£³¡Ë½Ñ¸å¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡ÊÌó6¤«·î¡Ë¡¡µÙÌô´ü´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ÇÌó1Ç¯È¾ ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤¿Åö½é¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸£± ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Âç¤¤ÊÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸¡ºº¤ä·ë²ÌÂÔ¤Á¤Î´ü´Ö¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ÏÇÜ¶á¤¯¤ÎÂç¤¤µ¤Þ¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ê½ÑÁ°¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö½é¤ÎÍ½Äê¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤Ë¼ê½Ñ¤ÎÍ½Äê¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¡¢Áö¤êÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÌµ»ö¤Ë¼£ÎÅ³«»Ï¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬Ìô¤Î¸ú¤Êý¤äÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Øº£¤ÎÍ½Äê¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î»îÎý ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢»ä¤Ï¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤½¤ì¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¡£¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¡£¡Ö¼£ÎÅ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÉûºîÍÑ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¡¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì©¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£