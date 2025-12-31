µÁÊì¤¬Æ¯¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ä»×¤ï¤Ì¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤¬Æ¯¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»×¤ï¤Ì¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤¬»Å»öÃæ¤Ë¡Ä
¡Ö»ä¤Ë²¿¤«¤È·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¤¤¤Ä¤âµÁÊì¤ÎÌ£Êý¤Ç¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤¬Æ¯¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢µÁÊì¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÇµÁÊì¤¬Ã¯¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤Ï¤ä¤¿¤é¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«²ø¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç»ä¤ÏµÁÊì¤Î»Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤ÃËÀ¤¬Íè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤µ¤²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÉÔÎÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë
¢¦ ¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»öÃæ¤Ë¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£µÁÊì¤â¤Þ¤µ¤«¤ª²Ç¤µ¤ó¤ËÉÔÎÑ¸½¾ì¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£