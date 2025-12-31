¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò¡ÈÂç³¢Æü¡É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¡Ä«¥É¥é¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¡Ø¹ÈÇò¡ÙÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡2025Ç¯¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÏÄ«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤ë¤Ù¤ÊüÁ÷¤À¡£
»²¹Í¡§º£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¥³¥ó¥Ó¤¬ºÆ¤Ó¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÁí½¸ÊÔ¤òµ¡¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÄ«¥É¥é¤ÎÉ×ÉØÁü
¡¡¤½¤ì¤Ï2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î´ë²è¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¡Ø¹ÈÇò¡Ù¸åÈ¾¤ÎËë³«¤±¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡£Ãæ±à¥ß¥Û¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ËÂ³¤¯2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¡Ø¹ÈÇò¡ÙÆâ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£9·î¤Ë¤Ï·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¡¢¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¡¢ÃæÈøÀ±»Ò¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤Î¤½¤ì¤¾¤ì4¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ò¡¢¡Ø¹ÈÇò¡ÙÊüÁ÷¸å¤Î2026Ç¯1·î3Æü¤Ë¤ÏÂç¿¹¤¬¼ç±é¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤µ¤¤¤´¤Î¤¦¤¿¡Ù¤¬NHK-FM¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¡Ø¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£12·î30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»Ê²ñ¼Ô¿Ø¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÁ´Éô´Ñ¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤òº£ÅÄÈþºù¤ËÅÁ¤¨¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍµÈ¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¿´¤ÊÄ«¥É¥é»ëÄ°¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âËü¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡8·î¤ËÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡ØMUSIC GIFT 2025 ～¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤í¤¦ ´õË¾¤Î²Î～¡Ù¤Ç¤Ï¡¢NHK¥Ûー¥ë¤òÉñÂæ¤Ëº£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¥³ー¥ÊーMC¤ò¡¢ Âç¿¹¸µµ®¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¤¬²Î¾§¤ò¤¹¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¥ã¥¹¥È¡ÊÈÖÁÈ»Ê²ñ¤Ë¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤â¡ª¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸¶¡¢Âç¿¹¤Ç¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡¢»³»û¤¬¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡¢¸ÍÅÄ¡¢ÃæÈø¡¢»³»û¤Ç¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¡¢½Ð±é¼Ô¤Ç¤Î¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¥á¥¤¥³¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤òº£ÅÄ¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶¡¢¡Ò¥ï¥Ã¥µ¥ï¥Ã¥µ¥ï¥Ã¥µ¥ê¥ó¥Î¡Ó¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê²Î»ì¤Î¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¤òËÌÂ¼¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¡¢³ØÀ¸¤ÎÌÌ¡¹¡¢·àÃæ¤Ç¤â¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ÎÂç¿¹¤¬¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡¢¸ÍÅÄ¡¢ÃæÈø¡¢»³»û¤È¤¤¤Ã¤¿À¼Í¥¿Ø¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤â½¸·ë¤·¤Æ¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤â¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾¾Åè¤âÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÃíÌÜ¤À¡£Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¤Î²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬ÀïÁè·Ð¸³¤«¤é»ê¤Ã¤¿¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢RADWIMPS¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤ò´Þ¤à20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¡¢¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤Î´¶¼Õ¤È°¦¤ò¹þ¤á¤Æ±éÁÕ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡Ê¢¨¡Ë¡£Ä«¥É¥é¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö»òÊª¡×¤ÎÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¶ÊÅ¸³«¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤«¤éÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤¬¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò²Î¾§¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¤ò±é¤¸¤ë髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¡£É®¼Ô¤Ï12·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤È¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤ò¼èºà¡£¥¹¥Æー¥¸¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼Ì¿¿²È¡¦ÀîÅç¾®Ä»¤Ë¤è¤ëÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ßー¤¬髙ÀÐ¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤òÁ÷¤ë¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¥¹¥¥Ã¥×¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢ÍÓæ½¤ò¾Ð´é¤Ç¿©¤¹Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè65ÏÃ¡£»¶Êâ¤Ø½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¡¢¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö»ä¤â¡¢¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¨¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤¥é¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¤Î¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Î¡Ò·¯¤Î¤È¤Ê¤êÊâ¤¯¤«¤é¡¡º£Ìë¤â»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡É±é½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤«¤é¤µ¤é¤Ë»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤Ë¤ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ç¸ì¤ê¤òÌ³¤á¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ë¤Ï2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤¬»²²Ã¡£Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÌîÂô²í»Ò¤Ë¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº&ºäËÜ¿¿°½¤ÎVTR¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¡¢LiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á±é½Ð¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºòÇ¯Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿B'z¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸ÅÐ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅöÆü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤ä½Ð±é¼Ô¤Ë¤â¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤ë±£¤·¶Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£Ä«¥É¥é´ë²è¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»²¾È¢¨ https://www.nhk.or.jp/kouhaku/topics76/topics-251205_1.html¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë