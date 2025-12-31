Á°Àá·ç¾ì¤Î»°ãø·°¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÂ¸ºß´¶!! ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÇ¯ÆâºÇ½ªÀï¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤È¥É¥í¡¼
[12.30 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à 2-2 ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï30Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Á°Àá¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿MF»°ãø·°¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¡£Á°È¾10Ê¬¡¢MF¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬MF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÎäÀÅ¤ËGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤¿¡£¤¿¤À¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÆ±32Ê¬¡¢MF¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òFW¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÁ°È¾34Ê¬¡¢DF¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯¤¬¥Ñ¥±¥¿¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤òºÆ¤Ó³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢º£ÅÙ¤Ï¥À¥ó¥¯¤¬FW¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ±45+4Ê¬¡¢¥Ñ¥±¥¿¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤Ë»°ãø¤òÅêÆþ¡£»°ãø¤Ï½Ð¾ìÄ¾¸å¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¡¢Æ±15Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤Çº¸CK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±16Ê¬¡¢¤³¤ÎCK¤«¤éDF¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç2-2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾31Ê¬¡¢»°ãø¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éDF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢½Ä¤Ø¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ÎDF¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ø¥Ñ¥¹¡£»°ãø¤Ï¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¤Ë¤Ï»°ãø¤¬Ãæ±ûº¸¤è¤ê¤ÎMF¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê¤Ø·Ò¤®¡¢¥¢¥ä¥ê¤Ï¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÃæ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£·ë¶ÉÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë3ÅÀÌÜ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤Ï2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï30Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Á°Àá¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿MF»°ãø·°¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¡£Á°È¾10Ê¬¡¢MF¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬MF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÎäÀÅ¤ËGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤¿¡£¤¿¤À¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÆ±32Ê¬¡¢MF¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òFW¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤Ë»°ãø¤òÅêÆþ¡£»°ãø¤Ï½Ð¾ìÄ¾¸å¤«¤é»Å³Ý¤±¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¡¢Æ±15Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤Çº¸CK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±16Ê¬¡¢¤³¤ÎCK¤«¤éDF¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç2-2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾31Ê¬¡¢»°ãø¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éDF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢½Ä¤Ø¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ÎDF¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ø¥Ñ¥¹¡£»°ãø¤Ï¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¤Ë¤Ï»°ãø¤¬Ãæ±ûº¸¤è¤ê¤ÎMF¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê¤Ø·Ò¤®¡¢¥¢¥ä¥ê¤Ï¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÃæ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£·ë¶ÉÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë3ÅÀÌÜ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤Ï2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£