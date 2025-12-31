TOPIXÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê31ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡31Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ13.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3427¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
3483.62¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
3452.59¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
3427.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡31ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
3423.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
3421.55¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
3408.97¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡30ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ
3402.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
3390.52¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
3364.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
3359.49¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
3328.45¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
3297.42¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
3290.88¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
3286.93¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
3225.75¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
2987.88¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
3483.62¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
3452.59¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
3427.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡31ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
3423.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
3421.55¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
3408.97¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡30ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ
3402.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
3390.52¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
3364.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
3359.49¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
3328.45¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
3297.42¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
3290.88¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
3286.93¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
3225.75¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
2987.88¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹