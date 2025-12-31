Î¦¾å¡¦»³åÑÎ¼ÂÀ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö¸ø»ä¶¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿°ìÇ¯¡×9ÉÃ95¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Ä33ºÐ
Î¦¾å100mÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë»³åÑÎ¼ÂÀÁª¼ê(33¡¢¥»¥¤¥³¡¼)¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³åÑÁª¼ê¤Ï2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃË»Ò400m¥ê¥ì¡¼¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢2021Ç¯6·î¤ÎÉÛÀª¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï100m¤Ç9ÉÃ95¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¶áÇ¯¤Ï¥±¥¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï10ÉÃ08¤È¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Î¶¥µ»À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºòÇ¯10·î¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¥µ»Éüµ¢¤ò¤·¤Æ°Ê¹ß2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Î½Ð¾ì¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢8·î¤Ë¤Ï2021Ç¯6·î¤ÎÆüËÜµÏ¿°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î10.0ÉÃÂæ¡¢10.08ÉÃ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½ÕÀè¤Ë¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5·îËö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß10·î¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤Þ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶áÇ¯²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ë¼Â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢°ì¤Ä¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ¼Ò¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤Èº£Ç¯ÆþÀÒ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø»ä¶¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØ¶¥µ»¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£