¡Úºå¿À¡Û¥³¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö2025¡×¤Ë·èÄê¡¡ÆþÃÄÇ¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¡¡¥È¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÄï¤È¤·¤Æº£µ¨¤«¤é³èÆ°
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï30Æü¡¢µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥³¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö2025¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¥³¥é¥Ã¥¡¼¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤«¤é³«¶È¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¼ç¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥é¥Ã¥¡¼¡£¤·¤«¤·µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÆþÃÄÇ¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¹¬±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö2025¡×¤òÇØÈÖ¹æ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª·»¤Î¥È¥é¥Ã¥¡¼¤â¡¢ÅÐ¾ìÇ¯¤«¤Ä¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö1985¡×¤¬ÇØÈÖ¹æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£