¹æË¤¤¬Ç÷¤ë¡¢Àµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡¦È¢º¬±ØÅÁ¡£³Æ¹»¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦¡È²Ö¤Î2¶è¡É¤Ï±ýÏ©¤ÎÄá¸«Ãæ·Ñ½ê¤«¤é¸ÍÄÍÃæ·Ñ½ê¤ò·ë¤Ö23.1¥¥í¤ÇËèÇ¯¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤½ç°ÌÊÑÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹¡£
»Ë¾åºÇÂ¿¤Ï20¿Í¡ªÎòÂå¤Î¤´¤Ü¤¦È´¤¥é¥ó¥¥ó¥°
È¢º¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ï¤«¤¹¡¢Ì¾Êª¡È¤´¤Ü¤¦È´¤¡É¡£½ÐÃÙ¤ì¤òÈò¤±¤¿¤¤1¶è¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¿µ½Å¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹½¸¤¦2¶è¤Ø¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¤´¤Ü¤¦È´¤µÏ¿¤¬ÃÂÀ¸¡£µÇ°Âç²ñ¤Ë¤è¤ê½Ð¾ìÏÈ¤¬23¥Á¡¼¥à¡ÊÎãÇ¯20¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿Âè85²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢1¶è22°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¥®¥¿¥¦ ¥À¥Ë¥¨¥ëÁª¼ê(Åö»þÆüËÜÂç3Ç¯)¤¬¼¡¡¹¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÈ´¤µî¤ê¡¢1»þ´Ö7Ê¬4ÉÃ¤Ç¶è´Ö2°Ì¤Î²÷Áö¡£»Ë¾åºÇÂ¿20¿ÍÈ´¤¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎòÂå2°Ì¡ÊÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¡Ë¤Ï¡¢Âè87²óÂç²ñ¤ÇÂ¼ß·ÌÀ¿Áª¼ê(Åö»þÅì³¤Âç2Ç¯)¤¬µÏ¿¤·¤¿17¿ÍÈ´¤¡£1»þ´Ö6Ê¬52ÉÃ¡Ê¶è´Ö¾Þ¡Ë¤ÇÁö¤êÈ´¤¡¢ºÇ²¼°Ì20°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2¶è¤Ç¤Î¤´¤Ü¤¦È´¤¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡¢Âè85²óÂç²ñ¤Îº´Æ£Íª´ðÁª¼ê(Åö»þÅì³¤Âç4Ç¯À¸)¤Ï3¶è¤Ç13¿ÍÈ´¤¤òÃ£À®¡£Âè81²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢°Ê¸å¡È½éÂå¡¦»³¤Î¿À¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿º£°æÀµ¿ÍÁª¼ê¡ÊÅö»þ½çÅ·Æ²Âç2Ç¯À¸¡Ë¤¬11¿ÍÈ´¤¤ÇÈ¢º¬Ï©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¤´¤Ü¤¦È´¤¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì
20¿Í ¥À¥Ë¥¨¥ë(Âè85²ó2¶è¡¦ÆüÂç¡Ë
17¿Í Â¼ß·ÌÀ¿(Âè87²ó2¶è¡¦Åì³¤Âç)
15¿Í ÃæÀîÂóÏº(Âè79²ó2¶è¡¦½çÂç)¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë(Âè84²ó2¶è¡¦ÆüÂç)
14¿Í ¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È(Âè97²ó2¶è¡¦Åì¹ñÂç)
Á°²óÂç²ñ¤Î2¶è¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¤¤
Á°²óÂè101²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤¬1¶è¤«¤é¼çÎÏÅêÆþ¡£µÈµï½Ù¶³Áª¼ê¡ÊÅö»þ3Ç¯À¸¡Ë¤¬¡¢¶è´ÖµÏ¿¤ò»ý¤Ä·»¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÂçÆ¨¤²¤òÈäÏª¤·¡¢2°Ì¤È1Ê¬32ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2°Ì°Ê¹ß¤ÏÂçº®Àï¡£2°Ì¶ðß·Âç³Ø¤«¤é16°ÌÎ©¶µÂç³Ø¤Þ¤Ç¡¢¶Ï¤«17ÉÃº¹°ÊÆâ¤Ë15¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤Ç2¶è¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²Ö¤Î2¶è¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£17°Ì¤À¤Ã¤¿ÁÏ²ÁÂç³Ø¤ÎµÈÅÄ¶ÁÁª¼ê(Åö»þ4Ç¯À¸)¤Ï1»þ´Ö5Ê¬43ÉÃ¤Ç¶Ã°Û¤Î13¿ÍÈ´¤¤òÃ£À®¡£
Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É ¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê(Åö»þ2Ç¯À¸)¤â1»þ´Ö5Ê¬31ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç12¿Í¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¶è´Ö¾Þ¤Î²÷Áö¡£
¤µ¤é¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡ÊÅö»þ3Ç¯À¸¡Ë¤Ï1»þ´Ö5Ê¬44ÉÃ¤Ç7¿ÍÈ´¤¤È¡¢¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê¡¢µÈÅÄÁª¼ê¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤Î3¿Í¤¬½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©¶µÂç³Ø¤ÎÇÏ¾ì¸¿ÍÁª¼ê¡ÊÅö»þ3Ç¯À¸¡Ë¤¬7¿ÍÈ´¤¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤ÎµÈÅÄÎé»ÖÁª¼ê¡ÊÅö»þ4Ç¯À¸¡Ë¤Ï6¿ÍÈ´¤¡£¥¿¥¤¥à¤â11¿Í¤¬1»þ´Ö7Ê¬¤òÀÚ¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹½¸¤¦²Ö¤Î2¶è¤¬²áµîºÇ¹â¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î29Æü¤Ë¤Ï¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬È¯É½¡£¢¦³ÆÂç³Ø¤Î2¶èÁª¼ê¡Ê29Æü¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½»þÅÀ¡Ë
¾åÌî»³·ý»ÎÏ¯¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø1Ç¯¡Ë
¿¹½ÅÀ¶Î¶¡Ê¶ðß·Âç³Ø4Ç¯¡Ë
¾å¸¶Î°æÆ¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ4Ç¯¡Ë
»³¸ýÃÒµ¬¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø4Ç¯¡Ë
Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡ÊÃæ±ûÂç³Ø4Ç¯¡Ë
V.¥¥à¥¿¥¤¡Ê¾ëÀ¾Âç³Ø4Ç¯¡Ë
¼Ä¸¶°ì´õ¡ÊÁÏ²ÁÂç³Ø3Ç¯¡Ë
R.¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç³Ø3Ç¯¡Ë
ÁÒËÜ¹¸±©¡ÊÅìÍÎÂç³Ø3Ç¯¡Ë
Æï²¬Í³¹À¡ÊÄëµþÂç³Ø3Ç¯¡Ë
»ÔÀîÂçÀ¤¡ÊÃæ±û³Ø±¡Âç³Ø3Ç¯¡Ë
µÈ²¬ÂçæÆ¡Ê½çÅ·Æ²Âç³Ø3Ç¯¡Ë
B.¥¥Ô¥¨¥´¡Ê»³Íü³Ø±¡Âç³Ø3Ç¯¡Ë
S.¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¡ÊÆüËÜÂç³Ø3Ç¯¡Ë
²Ö²¬¼÷ºÈ¡ÊÅì³¤Âç³Ø4Ç¯¡Ë
Á°ÅÄÏÂËà¡ÊÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø3Ç¯¡Ë
µÜËÜÍÛ³ð¡Ê¿ÀÆàÀîÂç³Ø4Ç¯¡Ë
ÅïÊý°ì³Ú¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø3Ç¯¡Ë
ÅÄÅç½Ù²ð¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø4Ç¯¡Ë
ÇÏ¾ì¸¿Í¡ÊÎ©¶µÂç³Ø4Ç¯¡Ë
¸Å¶¶´õ²§¡Ê´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¡¦½Ù²ÏÂæÂç³Ø3Ç¯¡Ë