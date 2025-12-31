2025Ç¯¤Ë¥Ñ¥Ñ¡õ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Ë¡¢40ºÐ¤ÇÁÐ»Ò½Ð»º¥Þ¥Þ¤â
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢½é¤Î½÷À¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÃæÀîæÆ»Ò¤¬40ºÐ¤ÇÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½Ð»º¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¥Ñ¥Ñ¡õ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤ò°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú1·î¡Á3·î¡Û¸µNGT48¡¦Ãæ°æ¤ê¤«¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Æñ»º¡×¤Ç½Ð»º
¡¡1·î¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉðÆ£ºÌ²ê¤¬Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£ÉðÆ£¤ÏSNS¤Ë¤Æ½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡Ö²æ¤¬»Ò¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¯¡¢¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤Î¤Á¤¤¤µ¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤ª¤¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸µNGT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ°æ¤ê¤«¤â1·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ãæ°æ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Æñ»º¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ê¤¬¤éÅ·»È¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆâÅÄÎæ°áÆà¤âÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢3·î¤ËÊó¹ð¡£ÆâÅÄ¥¢¥Ê¤ÏSNS¤Ë¤Æ¡Ö»ºÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¤¢¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð»º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÞ¼¾åÉñ¤¬Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£Þ¼¾å¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡ª¡¡°ìÆü°ìÆü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÅç²êÀ¸¤Ï¡¢2·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò9·î¤ËÊó¹ð¤·¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦2¿Í¤È¤ÎËèÆü¤Ï¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÏ¢Â³¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Â¿ÂÛ»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤äµ¤ÉÕ¤¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÈ¯¿®¤·¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÌîÀÅ¹á¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡Öº£¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÐÍ¥¤Î¹âÎÉ·ò¸ã¤ÈÅÄ¸¶²ÄÆî»ÒÉ×ºÊ¤â3·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¡¢Ï¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²³§¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú4·î¡Á7·î¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡ªÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡4·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½Ð»º¥é¥Ã¥·¥å¡£¤Þ¤º¡¢4·î¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡ÖWelcome to the Ohtani Family!¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊ¸½ñ¤òºÜ¤»¡¢±Ñ¸ì¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¤ÎÂçÀ¯°¼¤â4·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÌð¿á½ÕÆà¤Ï¡¢4·î¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¡£Ìð¿á¤Ï3·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤ò·Ð¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¸µAKB48¡¦SKE48¤ÎÂç¾ìÈþÆà¤¬Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£SNS¤Ç¤ÏÉ×¤â½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¤¬²È¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¼Í¥¤ÎÀÐÀîÍ³°Í¤â5·î¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê½Õ¤ÎÆü¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¾É®¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤ÈÁ´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£5·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤â¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤ÏYouTuber¡Ö¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¡×¤Î¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¤¬ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¤ÏSNS¤Ë¤Æ¡Ö39½µ¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬Ãæ¡¹¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤º5Æü´ÖÂ¥¿ÊºÞ¤«¤é¤Î12»þ´Ö¤Î¿ØÄË¤ÎËö¤Ë¡¢¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤Ê¤ê¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Î¤ª»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð»º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë²ñ¤¨¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤È°¦¤ª¤·¤µ¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¡¦±§Ìî¼ÂºÌ»ÒÉ×ºÊ¤â6·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¡£±§Ìî¤ÏSNS¤Ë¤Æ¡Ö²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£½÷Í¥¤Î½§ºê°½¤Ï6·î¤ËÄ¾É®¤ÇÂè1»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÊâ¤º¤Ä¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°ÂºÂ´ÖÈþÍ¥¤Ï6·î¤Ë¡ÖÀèÆüÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¯É½¤·¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ï°ÁË¤â¤Ê¤¯°Â»º¤Ç»º¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤Ê²æ¤¬»Ò¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£À¼Í¥¤ÎÅçùõ¿®Ä¹¤â6·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅçùõ¿®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢Æü¡¹Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³§ÍÍ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼Çµï¤òÆÏ¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡ØTHE W¡Ù¤È¤«³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È´êË¾¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ½©¤¬½Ð»º¤òÊó¹ð¡£SNS¤Ë¤Æ¡Ö»º¤ó¤ÀÄ¾¸å¤ÏÄË¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿´ò¤·¤µ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿´ò¤·¤µ¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç1ÈÖÄË¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·è¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ª»º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤ÎÆü¤Î·Ð¸³¤Ï»ä¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð»º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÄ¸þÀ±²Ú¤â7·î¤ËÂè1»Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£SNS¤Ë¤Æ¡Ö1¥ö·îÈ¾¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¶ÛµÞÆþ±¡¡¢PUPPPÈ¯¾É¡¢ÂçÊÑ¤Ê»ö¤âÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä½Ð»º¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Ð¤«¤ê¤À¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê10¥ö·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú8·î¡Á12·î¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¤¬40ºÐ¤ÇÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·ÏÃÂê¤Ë
¡¡8·î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³ÑÃ«¶Ç»Ò¤¬Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Î»ºµÙ¤âÊó¹ð¤·¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»Å»ö¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÇÐÍ¥¤Î³¤ÊõÄ¾¿Í¤È¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÀçÌ¾ºÌÀ¤¤Ï¡¢8·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ³¤Êõ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆü¡¹¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢ÀçÌ¾¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤ÏÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¡¦½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤¬Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤äå«¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»äÃ£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¼Â¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òÉ¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡¢Æâ»³ÍýÌ¾É×ºÊ¤¬Âè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¡£Æâ»³¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¯ÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤Ë´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï56ºÐ¤ÇÉã¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¡Ìð¤È¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¿¿É÷ÎÃÈÁÉ×ºÊ¤âÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£¿¿É÷¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Êâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤Ï¡¢9·î¤ËÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÃæÀî¤Ï40ºÐ¤Ç¤ÎÁÐ»Ò½Ð»º¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤¿¤Á¤ò¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤È¤â¥®¥å¥Ã¤È»Ø¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡ª¡¡Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤·¤¢¤ï¤»Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÁÐ»Ò¤Ø¤Î°¦¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤ç¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Þ¤Ä¤¤ê¤ÊÉ×ºÊ¤¬Âè1»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤Ä¤¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤À¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁêÆâÍ¥¹á¤Ï¡¢11·î¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¹âÎð½Ð»º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤¬¿Ô¤¤º¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤´Êó¹ð¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÁêÆâ¥¢¥Ê¤Ï39ºÐ¤Ç¤Î½Ð»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡£À¹»³¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡ÖÀ¹»³¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÆÍÁ³È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¥Ñ¥Ñ¡õ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤ò°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú1·î¡Á3·î¡Û¸µNGT48¡¦Ãæ°æ¤ê¤«¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Æñ»º¡×¤Ç½Ð»º
¡¡1·î¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉðÆ£ºÌ²ê¤¬Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£ÉðÆ£¤ÏSNS¤Ë¤Æ½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡Ö²æ¤¬»Ò¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¯¡¢¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤Î¤Á¤¤¤µ¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤ª¤¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸µNGT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ°æ¤ê¤«¤â1·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ãæ°æ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Æñ»º¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ê¤¬¤éÅ·»È¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÞ¼¾åÉñ¤¬Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£Þ¼¾å¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡ª¡¡°ìÆü°ìÆü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÅç²êÀ¸¤Ï¡¢2·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò9·î¤ËÊó¹ð¤·¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦2¿Í¤È¤ÎËèÆü¤Ï¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÏ¢Â³¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Â¿ÂÛ»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤äµ¤ÉÕ¤¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÈ¯¿®¤·¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÌîÀÅ¹á¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡Öº£¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÐÍ¥¤Î¹âÎÉ·ò¸ã¤ÈÅÄ¸¶²ÄÆî»ÒÉ×ºÊ¤â3·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¡¢Ï¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²³§¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú4·î¡Á7·î¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡ªÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡4·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½Ð»º¥é¥Ã¥·¥å¡£¤Þ¤º¡¢4·î¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡ÖWelcome to the Ohtani Family!¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊ¸½ñ¤òºÜ¤»¡¢±Ñ¸ì¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¤ÎÂçÀ¯°¼¤â4·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÌð¿á½ÕÆà¤Ï¡¢4·î¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¡£Ìð¿á¤Ï3·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤ò·Ð¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¸µAKB48¡¦SKE48¤ÎÂç¾ìÈþÆà¤¬Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£SNS¤Ç¤ÏÉ×¤â½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¤¬²È¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¼Í¥¤ÎÀÐÀîÍ³°Í¤â5·î¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê½Õ¤ÎÆü¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¾É®¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤ÈÁ´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£5·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤â¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤ÏYouTuber¡Ö¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¡×¤Î¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¤¬ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¤ÏSNS¤Ë¤Æ¡Ö39½µ¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬Ãæ¡¹¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤º5Æü´ÖÂ¥¿ÊºÞ¤«¤é¤Î12»þ´Ö¤Î¿ØÄË¤ÎËö¤Ë¡¢¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤Ê¤ê¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Î¤ª»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð»º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë²ñ¤¨¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤È°¦¤ª¤·¤µ¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¡¦±§Ìî¼ÂºÌ»ÒÉ×ºÊ¤â6·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¡£±§Ìî¤ÏSNS¤Ë¤Æ¡Ö²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¤·¤á¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£½÷Í¥¤Î½§ºê°½¤Ï6·î¤ËÄ¾É®¤ÇÂè1»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÊâ¤º¤Ä¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°ÂºÂ´ÖÈþÍ¥¤Ï6·î¤Ë¡ÖÀèÆüÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¯É½¤·¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ï°ÁË¤â¤Ê¤¯°Â»º¤Ç»º¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤Ê²æ¤¬»Ò¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£À¼Í¥¤ÎÅçùõ¿®Ä¹¤â6·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅçùõ¿®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢Æü¡¹Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³§ÍÍ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼Çµï¤òÆÏ¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡ØTHE W¡Ù¤È¤«³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È´êË¾¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ½©¤¬½Ð»º¤òÊó¹ð¡£SNS¤Ë¤Æ¡Ö»º¤ó¤ÀÄ¾¸å¤ÏÄË¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿´ò¤·¤µ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿´ò¤·¤µ¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç1ÈÖÄË¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·è¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ª»º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤ÎÆü¤Î·Ð¸³¤Ï»ä¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð»º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÄ¸þÀ±²Ú¤â7·î¤ËÂè1»Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£SNS¤Ë¤Æ¡Ö1¥ö·îÈ¾¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¶ÛµÞÆþ±¡¡¢PUPPPÈ¯¾É¡¢ÂçÊÑ¤Ê»ö¤âÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä½Ð»º¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Ð¤«¤ê¤À¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê10¥ö·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú8·î¡Á12·î¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¤¬40ºÐ¤ÇÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·ÏÃÂê¤Ë
¡¡8·î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³ÑÃ«¶Ç»Ò¤¬Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Î»ºµÙ¤âÊó¹ð¤·¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»Å»ö¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÇÐÍ¥¤Î³¤ÊõÄ¾¿Í¤È¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÀçÌ¾ºÌÀ¤¤Ï¡¢8·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ³¤Êõ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆü¡¹¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢ÀçÌ¾¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤ÏÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¡¦½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤¬Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤äå«¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»äÃ£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¼Â¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òÉ¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9·î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡¢Æâ»³ÍýÌ¾É×ºÊ¤¬Âè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¡£Æâ»³¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¯ÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤Ë´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï56ºÐ¤ÇÉã¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¡Ìð¤È¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÃèÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¿¿É÷ÎÃÈÁÉ×ºÊ¤âÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£¿¿É÷¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Êâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤Ï¡¢9·î¤ËÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÃæÀî¤Ï40ºÐ¤Ç¤ÎÁÐ»Ò½Ð»º¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤¿¤Á¤ò¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤È¤â¥®¥å¥Ã¤È»Ø¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡ª¡¡Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤·¤¢¤ï¤»Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÁÐ»Ò¤Ø¤Î°¦¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤ç¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Þ¤Ä¤¤ê¤ÊÉ×ºÊ¤¬Âè1»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤Ä¤¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤À¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁêÆâÍ¥¹á¤Ï¡¢11·î¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¹âÎð½Ð»º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤¬¿Ô¤¤º¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤´Êó¹ð¤Î±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÁêÆâ¥¢¥Ê¤Ï39ºÐ¤Ç¤Î½Ð»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡£À¹»³¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡ÖÀ¹»³¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÆÍÁ³È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£