¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¸ø³«µÇ°¡ª¡¡²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹ °¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡ÙËÜÆüÊüÁ÷
¡¡ËÜÆü12·î31Æü15»þ40Ê¬¤è¤êTOKYO MX1¤Ë¤Æ¡¢1984Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹ °¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤òÊüÁ÷¡£ËÜºî¤ÇÀÐ¹õ¾º¤È¶¦¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Ï¿¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë½é¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·à¾ìÈÇÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤¬¡¢¤¢¤¹2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹ °¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡ØÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹ °¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡ØÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¤Î¿Íµ¤¤«¤é±Ç²è²½¡£
¡¡±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹½À®¤·¡¢Á´ÊÔ¿·ºî¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¡¢¥á¥«ÀßÄê¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ç¥Ï¡¼¥É¤ÊÀßÄê¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÓÅç¿¿Íý¤Î²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ö°¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÈ¤ò¤³¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Îñ2009Ç¯¡¢ÃÏµå¤ÏµðÂç°ÛÀ±¿Í¥¼¥ó¥È¥é¡¼¥Ç¥£·³¤È¥á¥ë¥È¥é¥ó¥Ç¥£·³¤ÎÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£°ÛÀ±¿Í¤Î¹¶·â¤«¤éÆ¨¤ì±§ÃèÀï´ÏSDF¡¾1¥Þ¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢5Ëü6000¿Í¤Î»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÀïÆ®¤òÀø¤êÈ´¤±ÃÏµå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¼¥ó¥È¥é¡¼¥Ç¥£¤Î½±·â¤ÎºÇÃæ¡¢Åý¹ç·³¤ÎVF¡¾1¥Ð¥ë¥¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢°ì¾òµ±¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡¢¥ê¥ó¡¦¥ß¥ó¥á¥¤¤òµß¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ±¤Ï¾å´±¤ÎÁáÀ¥Ì¤º»¤È¤¤¤¬¤ß¤¢¤¦Ãç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦¤ËÅ¨¤Î¥¼¥ó¥È¥é¡¼¥Ç¥£¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ì¿¤¬¤±¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿µ±¤ÈÌ¤º»¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÃÏµå¤Ï¡¢°ÛÀ±¿Í¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤êÀäË¾Åª¤Ê¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìµ¿Í¤ÎÃÏµå¤Ç¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÆó¿Í¤Î¿´¤ÏµÞÂ®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹ °¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX1¤Ë¤Æ12·î31Æü15»þ40Ê¬ÊüÁ÷¡£
