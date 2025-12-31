¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÄÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡¢Âç¤ß¤½¤«¡Ö¥Õ¥¸¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ë¤Í¤®¤é¤ï¤ì°ì¸À¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬£³£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«ÎóÅç½ÄÃÇ£Ì£É£Ö£Å¡¡·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó£²£°£²£´¡×¡Ê¸áÁ°£¶»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¤ß¤½¤«Ä«¤ÎÄêÈÖ¡¢·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ÀÐÇË»á¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÐÇË»á¤ò£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö£±Ç¯¤Î¤´¤Ö¤µ¤¿¤Ç¡×¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÀÐÇË»á¤Ï£±£°·î£²£±Æü¤Ë¼óÁê¤òÂàÇ¤¡£ºßÇ¤´ü´Ö¤Ï£³£¸£¶Æü¤À¤Ã¤¿¡£»³Î¤¤¬¡ÖÁíÍý¤È¤·¤Æ£±Ç¯¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¦¤È¡¢¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£