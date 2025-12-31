35ºÐ¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬Âè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¡×¡¡2023Ç¯¤Ë·ëº§
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤é¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¢¡¡¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±
¡¡¡ÖÅß¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÈÕ½©¤Ë¡¢
Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¥¨ー¥ë¤òÄº¤¡¢
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢2026Ç¯¤â¶î¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤ÎÎ¢¤ò»£±Æ¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ùÌî¥¢¥Ê¤ÏÀ»¿´½÷»ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2012Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£2023Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë