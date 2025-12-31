¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬Êâ¤à¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡¡50Âå¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè2¾Ï¡Ä°úÂà¤«¤é1Ç¯¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×
J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ç12¿Í¤¬¸ùÏ«Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿
¡¡2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤¬12·î11Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿12¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸ùÏ«Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î°ËÅìµ±±Ù¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ó¶µ°é»ö¶ÈÉô¥³¡¼¥Á¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕÂåÉ½¤ÎÀÄ»³ÉÒ¹°¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ê²òÀâ¼Ô¡Ë¤é·æ½Ð¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤ÀÌÌ¡¹¤¬¥º¥é¥ê¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°úÂà¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿Èà¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤À¡£
¡¡°ÎÂç¤Ê¸µÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼Åª¤ÊÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£°ËÅì¡¢¶½Ûñ¿µ»°¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼±Ä¶ÈÃ´Åö·ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢ËÅÄÍÛÊ¿¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢ËÜ´Ö¹¬»Ê¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥Ö¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢´Ý¶¶Í´²ð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¡¢¿¹ÏÆÎÉÂÀ¡Ê°¦É²FC¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¨¥Ê¥¸¥ã¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢»³À¥¸ù¼£¡Ê¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Î7¿Í¤¬¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¤¸¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼Åª¤ÊÌò¿¦¤Ç¤â¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Çºòµ¨°úÂà¤·¤¿°ËÅì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î»Å»ö¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤Î»þ¤È¤Ï»þ´Ö¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë´Þ¤á¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¡£Á´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤´¤¯¿·Á¯¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£Èà¤Ï50Âå¤Ë¤·¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤Ë½¼¼Â´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Î¶¿¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Çºòµ¨¸½Ìò¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿ËÅÄÍÛÊ¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¹¤¯²á¤´¤·¤¿Ä»À´¤ØÉë¤¡¢Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËèÆü¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë´ë¶È²ó¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Û¤Ü´Ø¤ï¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Èó¾ï¤Ë³Ø¤Ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö°úÂà¸å¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¸ÅÁã¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö¸½Ìò¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ»¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°ËÅì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃý¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¶µ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¥¯¥é¥Ö¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é·è¾¡ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡È¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î´ñÀ×¡É¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¤Ï¡¢¾¯Ç¯»ØÆ³¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¸½¾ì¡Ê¶¯²½ÉôÌç¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡Ê±Ä¶È¤ä»ö¶È¡Ë¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤òº£¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÓÃæ·Ð²á¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡¡
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¤É¤Á¤é¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯²½¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï21Ç¯´Ö¸½Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤ÉôÊ¬¡¢°¤¤ÉôÊ¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Î»Å»ö¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¡¢±Ä¶È¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿»þ¤â¡¢º´²ì¤Ç¤ÏËÍ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢±óÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¾®¤µ¤Ê1¿Í¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ÕÌ£¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ËÅÄ¤é¤·¤¤¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆ°¸þ¤¬Âç¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Ï¡È¥µ¥Ã¥«¡¼·ÏÊ¸²½¿Í¡É¤È¤·¤ÆÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö
¡¡ËÅÄ¤ÈÆ±¤¸2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÀÄ»³ÉÒ¹°¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢°úÂàÄ¾¸å¤«¤é¹Åç¤Î¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÆ»¤ò°ìÄ¾Àþ¤Çî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ä¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ì¾¾¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢»ØÆ³ÊýË¡¤äÅ¯³Ø¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤Þ¤À¸«½¬¤¤¤ÎËÍ¤ò´ÆÆÄ¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¹Åç¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤¿¡£1¤ÄÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÄ»³¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤ÎÀ¨¤µ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£»ØÆ³¼Ô1Ç¯ÌÜ¤ò¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î²¼¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤ÏJFA¸øÇ§Aµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡ÖÍèÇ¯¤Ï¼õ¹Ö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÃÇ¸À¡£¤Þ¤º¤Ï¸½¾ì·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆºÇ¹âÊö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¹Åç¤Ë¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÇÚ¡¦¶ðÌîÍ§°ì¡Ê¹Åç¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤â¤Þ¤¿¡Ö¾Íè¤Ï¹Åç¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÄ»³¤È¶ðÌî¤Ï1¤Ä¤Î¥¤¥¹¤ò½ä¤Ã¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ÍèÅª¤ËÀÄ»³¤¬»Ø´ø´±¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Ë¬¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁª¼ê¡¦»ØÆ³¼ÔÀ¸¤¨È´¤¤Î¥ï¥ó¥¯¥é¥Ö¥Þ¥ó´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹Åç°ì¶Ú¤ÎÀÄ»³¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢³ÁÃ«¤Ï1¤Ä¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤ËÀÊ¤òÃÖ¤«¤º¡¢¡È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤â1·î¤Î°úÂà²ñ¸«»þ¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼·ÏÊ¸²½¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢²òÀâ¶È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¶È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼»ØÆ³¤ËËÛÁö¡£JFAÂè49²óÁ´ÆüËÜU-12¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤â½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡¡
¡Ö¤³¤Î11¤«·î´Ö¤Ï¸½ÌòÃæ¤è¤êÈè¤ì¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£1Æü¤Î·è¤Þ¤ê¤´¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¸½Ìò¤Î»þ¤«¤é²¶¡¢¿²¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¤¥±¤ë¿Í¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤é¤·¤¤¸À¤¤²ó¤·¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡È´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤È¥È¡¼¥¯ÎÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ê²òÀâ¼Ô¡Ë¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡ÊÍèµ¨¡¢Æ£»ÞMYFC´ÆÆÄ¡Ë¤éÀè¿Í¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Öµ×ÊÝ¡Ê·ú±Ñ¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë·¯¤Ë²ñ¤¤¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡
¡Ö³°¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£WÇÕ¤Ë½Ð¤ë¹ñ¤Î¤³¤È¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤â³°¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò»Ù¤¨¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡Ö³ÁÃ«¤Î²òÀâ¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆü¤ËÆü¤ËÁý¤¨¡¢É¾²Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¼«¿È¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤¦¸À¤ï¤ó¤Ç¤è¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥°¤ä³¤³°¥ê¡¼¥°¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÍèÇ¯WÇÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸µÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î1¿Í¤È¤·¤Æµ¡±¿¾úÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¼«¿È¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×ÆÍÇË¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤Þ¤ÀÅþÃ£¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤8¶¯Æþ¤ê¤Î±ç¸î¼Í·â¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Èà¤Î»Å»ö¤À¡£
¡¡¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¡Ê¥ô¥©¥ë¥Ä¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°úÂà¸å¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤Á¾ì¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Îº£¸å¤ò¡¢¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë