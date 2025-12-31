ÆüËÜ°ì°Â¤¤¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤È¤Ï¡©¡½¡½2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼ÉôÌç¤ÎÂè4°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/05/27¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ°ì°Â¤¤¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡2024Ç¯Ëö¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ï1561Åï¡¢41Ëü102¸Í¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡ÊÅìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤Ä´¤Ù¡Ë¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢Âç¿Íµ¤¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»³·Á¸©¾å»³»Ô¤Ï»³·Á»Ô¤ÎÆî¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¢²¦Ï¢Êö¤òÅì¤Ë¸«¤ë²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê³¹¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÎÅÄ±àÃÏÂÓ¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¹ñÆ»13¹æÀþ¾å»³¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò»³·Á»ÔÊýÌÌ¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¤È¡¢º¸¼êÁ°Êý¤ËµðÂç¤Ê·úÂ¤Êª¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ25Ê¬¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó
¡¡¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼41¡Ê¤è¤ó¤¸¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë¡×¡£·úÊª¤¬½×¹©¤·¤¿¤Î¤Ï26Ç¯Á°¤Î1999Ç¯6·î¤À¤«¤éºòº£¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¥Ö¡¼¥à¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡£»ö¶È²½¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÏÃæ·ø¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼»³Ëü¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»³Ëü¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¼Ò¤À¡£Áí¸Í¿ô389¸Í¡£½»¸ÍÌÌÀÑ70Ö¤«¤é105Ö¡¢´Ö¼è¤ê¤Ï2LDK¤«¤é4LDK¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏJR±ü±©ËÜÀþ¡Ö¤«¤ß¤Î¤ä¤Þ²¹Àô¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ25Ê¬¡£Åö½é¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2000Ëü±ßÂæ¤«¤é4000Ëü±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¡£ÈÎÇä¤ÏÅö½é¤«¤é¶ìÀï¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤É¤ª¤ê¤Ë¤ÏÇä¤ì¤º¡¢È¾ÃÍÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤²¤·¤ÆÈÎÇä³«»Ï6Ç¯¸å¤Î2005Ç¯¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«´°Çä¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»³Ëü¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¼Ò¤¬¤Ê¤¼¤³¤ÎÃÏ¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò·×²è¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆæ¤¬Â¿¤¤¡£Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢Ìò°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶ä¹Ô¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ô¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìò°÷¤È¾å»³»Ô¤È¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÈÎÇä¤Î¼ºÇÔ¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¶ÈÀÓ°²½¤Ç2014Ç¯1·î¤Ë¤ÏÇË»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤ÎÅÌÊâ»þ´Ö¤¬½ÅÍ×¤À¤¬¡¢±Ø¤«¤é¤Ï25Ê¬¤Ï½½Ê¬¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤â»³·Á±Ø¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÅÅ¼Ö¤ÏÊ¿ÆüÄ«7»þÂæ¤Î2ËÜ°Ê³°¤Ï1»þ´Ö1ËÜ¡£¤È¤Æ¤âÄÌ¶Ð¤ÎÍÑ¤Ï¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¼Ö¤ò»È¤¨¤Ð¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ÍøÍÑ¤Ç»³·Á»ÔÆâ¤Þ¤Ç20Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâÃó¼Ö¾ì¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê¿ÌÌÃó¼Ö¾ì¤Ç³Æ½»¸Í¤Ë1Âæ°Ê¾å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»³·Á»ÔÆâ¤ËÄÌ¶Ð¤ò¤¹¤ë¿Í¤È¹âÎð¼Ô¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀã¤«¤ÉÔÍ×¡×¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤°ìÊý¡Ä
¡¡Ãæ¸Å²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÇäµÑ´õË¾½»¸Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£70Ö½»¸Í¤ÎÃæ¸ÅÀ®Ìó²Á³Ê¤Ï850Ëü±ß¤«¤é1000Ëü±ßÄøÅÙ¡£ÄÚÃ±²Á¤Ç40Ëü±ß¤«¤é47Ëü±ß¤À¡£°Â¤¤¡ª¡¡¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ°Â¤¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬ÈÎÇäÅö½é¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯ÃÛ26Ç¯¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤µ¤¾¤äÇÑÔÒ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ°Õ³°¤È½»¸Í¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤³¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½»Ì±¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¡ÖÀã¤«¤¤ò¤»¤º¤ËºÑ¤à¡×¤³¤È¡ÖÃÇÇ®À¤¬¹â¤¯¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬°Â¤¤¡×¤³¤È¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÄ¯Ë¾¤ÎÎÉ¤µ¡×¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬·ú¤Ä¾å»³»Ô¤Î¸½¾õ¤Ï¸·¤·¤¤¡£1954Ç¯¤Ë»ÔÀ©¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì70Ç¯¤¬¤¿¤Ä¤¬¡¢1955Ç¯¤Ë4Ëü1848¿Í¤À¤Ã¤¿¿Í¸ý¤Ï¡¢¸½ºß¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤Ç2Ëü7270¿Í¤È35¡ó¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ô¤Ï¾å»³»Ô¿¶¶½·×²è¤ò·Ç¤²¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÂè8¼¡·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ÏÂè3¼¡·×²è°Ê¹ß¤Ç·Ç¤²¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¸«¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤À¡£
1966Ç¯¡¡Âè2¼¡·×²èÈ¯É½
1974Ç¯¡¡Âè3¼¡·×²è¡¡´ðËÜÌÜÉ¸¡¡¡ÖÄ´ÏÂ¤¢¤ëË¤«¤Ê½»¤ß¤è¤¤¤Þ¤Á¡×
1986Ç¯¡¡Âè4¼¡¥¨¥³¡¼·×²è¡¡¾ÍèÁü¡¡¡Ö¹¬¤»¤Î¤¦¤¿¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ëÅÔ»Ô¤«¤ß¤Î¤ä¤Þ¡×
1996Ç¯¡¡Âè5¼¡¥¨¥³¡¼·×²è21¡¡¾ÍèÁü¡¡¡Ö¿Í¡¦¼«Á³¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ë²÷Å¬ÁÏÂ¤¸òÎ®ÅÔ»Ô¤«¤ß¤Î¤ä¤Þ¡×
2006Ç¯¡¡Âè6¼¡·×²è¡¡¾ÍèÁü¡¡¡Ö·ò¤ä¤«¤Ê¸òÎ®ÅÔ»Ô¤«¤ß¤Î¤ä¤Þ¡×
2016Ç¯¡¡Âè7¼¡·×²è¡¡¾ÍèÅÔ»ÔÁü¡¡¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Á¤º¤Ã¤Èµï¤¿¤¤¤Þ¤Á¡Á¥¯¥¢¥ª¥ë¥È¤«¤ß¤Î¤ä¤Þ¡Á¡×
2024Ç¯¡¡Âè8¼¡·×²è¡¡¾ÍèÅÔ»ÔÁü¡¡¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¤¤í¤É¤ê¤Î¤Þ¤Á¤«¤ß¤Î¤ä¤Þ¡×
¡¡Ä´ÏÂ¡¢Ë¤«¡¢¹¬¤»¡¢¼«Á³¡¢²÷Å¬¡¢·ò¤ä¤«¡¢¥¯¥¢¥ª¥ë¥È¡ÊÎÅÍÜÃÏ¡Ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ¸¸ì¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¿»Ô¤ÎÅØÎÏ¤ÈÁÛ¤¤¤Ï¤à¤Ê¤·¤¯¡¢1960Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ï·×²è¤òºþ¿·¤·¤Æ¤â¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¡¢2020Ç¯¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë²áÁÂÃÏ°è¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ë´ð¤Å¤¯²áÁÂÃÏ°è¡ÊÁ´Éô²áÁÂ¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é1999Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿¥¿¥ï¥Þ¥ó¤â»Ô¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÑÔÒ²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥ï¥±
¡¡¤À¤¬¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¸Å²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÇÊë¤é¤¹½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÀ¸³èËþÂÅÙ¤Ï°Õ³°¤È¹â¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Àã¹ñ¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡ÖÀã¤«¤¡×¤ä¡Ö¹â¤¤¸÷Ç®Èñ¡×¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢¼«Æ°¼Ö¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð´ðËÜÅª¤ËÀ¸³è¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¡£¼þÊÕ¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤ËË¸³²¤µ¤ì¤º¤ËÂ¢²¦Ï¢Êö¤ä»³·ÁËßÃÏ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë·Ê´Ñ¡£¤³¤ì¤«¤é³Î¼Â¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Ë½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢ÇÑÔÒ²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç»Ô¤Îµç¾õ¤Ïº£¸å¤â¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â±®¤¨¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¤¤¤µ¤µ¤«Ë½ÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²áÁÂÃÏ°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾å»³»Ô¤Ï¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î³¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥«¥¤¥¿¥ï¡¼¤Ë¤Ï700¿Í¤Û¤É¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð10Åï¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìó7000¿Í¡¢»Ô¤Î¿Í¸ý¤Î4Ê¬¤Î1¤¬½¸½»¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÏ·µà²½¤¹¤ë¾å²¼¿åÆ»¡¢¥¬¥¹¡¢ÅÅµ¤¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Î¸ú²Ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÇÊë¤é¤¹¸úÍÑ²ÁÃÍ¤ò
¡¡¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÎÄãÁØÉô¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¡¢Ìò½êµ¡Ç½¤òÀß¤±¤ì¤Ð¥¿¥ï¥Þ¥ó³¹¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ëµ¤¸õ¤Î¸·¤·¤¤Åß¾ì¤Ê¤É¤Ï²÷Å¬¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ¸³è¤ò±Ä¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Àã¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²÷Å¬ÅÙ¤Î¹â¤¤½»¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ê¡»ãÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¡£¹âÎð¼Ô¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¥â¥Ç¥ëÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¿¶¶½·×²è¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹ñ¤ä¸©¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¡¢¤µ¤Æ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÀ¼³Ý¤±¤·¤è¤¦¡£¤À¤¬¤³¤ÎÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»³Ëü¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¼Ò¤Ï¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë´ñÆÃ¤Ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥«¥Í¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÇÊë¤é¤¹¸úÍÑ²ÁÃÍ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
榎野 知弘