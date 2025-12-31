³ô²Á¤Ï²¼Íî¡¢ÁÏ¶È¼Ô°ì²È¤Ê¤Î¤Ë²ò¸Û¡Ä¡Ö¸µ¼Ò°÷¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÂç¼êÀ½Ìô¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¨¥ê¡¼¥ÈÉû¼ÒÄ¹¡Ê43¡Ë¡É¤ÎËöÏ©¡Ê2010Ç¯¤Î»ö·ï¡Ë¡½¡½2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼ÉôÌç¤ÎÂè5°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/02/22¡Ë¡£
¡Ú±ÜÍ÷Ãí°Õ¡Û½µ1¤Ç¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡Ä¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·Ð±Ä¼Ô¤È¸µ¼Ò°÷
¡¡¡È¥¨¥ê¡¼¥ÈÀ¸¤Þ¤ì¡¦¥¨¥ê¡¼¥È°é¤Á¡É¤Î43ºÐ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¸µ¼Ò°÷¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¡¡·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ô²Á¤Î²¼Íî¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿Ë¿Âç¼êÀ½Ìô¥á¡¼¥«¡¼¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬Èà¤ËÆ»¤òÆ§¤ß³°¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡©¡¡»ö·ïÈ¯³Ð¸å¡¢Èà¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡2010Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤ÎÅ¿Ëö¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤Ê¤ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËÜ¹Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©AFLO
¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È·Ð±Ä¼Ô
¡¡¾å¹¾¤Ï³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÒÃ¶Æá¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤è¡£¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤â¤¦ñÙ¤·ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤è¡Ó
¡Ò¤â¤¦Â¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÆóÅÙ¤ÈÅÅÏÃ¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
¡¡ÌÀ»Ò¤È¤ÎÃç¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢¾å¹¾¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬²õ¤ì¤¿¡£Ê£»¨¤Ê°¦Áþ´¶¾ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢2¿Í¤òÊÌ¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾å¹¾¤ÏÌÀ»Ò¤ËºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ò½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó¡ÒºÇ¸å¤Ï²ñ¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ¥á¡¼¥ë¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¾å¹¾¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢¡Ò¤à¤ä¤ß¤ËÃæ½Ð¤·¤·¤Á¤ã¥À¥á¤è¡£Ã¯¤Î»Ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£¸ø½°ÊØ½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ó¡Ò¥¢¥ó¥¿¤Î°»ö¤òË½¤¯¤è¡£»ä¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥×¤ò²ñ¼Ò¤ËÁ÷¤ë¤«¤é¤Í¡Ó¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡´´Ìé¤Ë¤â³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇÀ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÌÀ»Ò¤Î¶ÉÉô¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅºÉÕ¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ò¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¥ª¥«¥º¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é·ù¤À¤è¤Í¡Ó
¡¡´´Ìé¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤«¤Í¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¹¾¤Ï´´Ìé¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÀ»Ò¤È¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ç¤ò»öºÙ¤«¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ»Ò¤Ï¡ÖÈà¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¤¹¤ë¤Ê¤é»ä¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¾å¹¾¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë´´Ìé¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£ÌÀ»Ò¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ»ö¾ð¤òÄ°¤«¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¹¾¤È·ëº§Á°¤ËÉÔÎÑ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¢ª²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß»¦Åþ
¡¡¾å¹¾¤Ï¤Þ¤º¡¢´´Ìé¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ä¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÌÀ»Ò¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¹¾¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ËØ³Á³¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¡¢¹Êó¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤·¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤Ï»ö¶È·Ð±Ä¤ËÇ®¿´¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢º¤ÏÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¼è°úÀè¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤¤¡¢³ô²Á¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¾å¹¾¤ÏÉû¼ÒÄ¹¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¹¾¤ÎºÊ¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤Ç¡¢Î¥º§¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÉ×¤Î¤ß¤¸¤á¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ð¾õ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¸øÈ½¤Ë½ÐÄî¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
ºÊ¡§ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¼ç¿Í¤è¤êÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÌ¾¤Î·º»ö¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼ç¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤éÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§ÍýÍ³¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©
ºÊ¡§¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Åö¤¿¤ëÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§Î¥º§¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÊ¡§ºÇ½é¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡¢µö¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ÊÌ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡ÖÎ¥º§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§º£¡¢Èï¹ð¿Í¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤¦¡©
ºÊ¡§ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤â°¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¹¹À¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¤ß¤¸¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¾å¹¾¤âÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Î¼ç¿ÒÌä¤ÇÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§ºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¾å¹¾¡§¤ß¤¸¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾å¹¾¡§¤Ò¤É¤¤ÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈï³²¼ÔÃËÀ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾å¹¾¡§»ä¼«¿È¤¬ÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´¬¤Åº¤¨¤Ë¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§¤½¤Î¸å¤â¥á¡¼¥ë¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¾å¹¾¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¡£²×Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§Èï³²¼ÔÃËÀ¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾å¹¾¡§ËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃËÀ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Èï³²¼ÔÃËÀ¤òÃæ½ý¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾å¹¾¡§¤À¤ó¤À¤óÁ÷¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Ï¿·º§¤Ê¤Î¤ËÂçÊÑ½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿Í¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÉé¤±¤ÆÈï³²¼Ô¤ò¤Ï¤±¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡§º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾å¹¾¡§²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¾å¹¾¤Ï´´Ìé¤ÈÌÀ»Ò¤Ë¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ´´Ìé¤ÈÌÀ»Ò¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¾å¹¾¤Ï·ë²Ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê½ô²¬ ¹¨¼ù¡Ë