¡ÚÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²¡Û¡Ö¶»¤Î²¼¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤·ì¤À¤Þ¤ê¡×ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ò¸«¤¿Èï³²¼ÔÉ×¤Î²óÁÛ¡Ä¸µ·º»ö¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È½éÆ°ÁÜºº¡É»þÅÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡26Ç¯¸å¤ÎÂáÊá·à¤«¤é12·î31Æü¤Ç2¥«·î¡£2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¹ñÃæ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¡É¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤ÎÊó¤»¡£²þ¤á¤ÆºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿¹â±©¸ç¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¶»¤Î²¼¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤·ì¤À¤Þ¤ê¤¬¡Ä
¡¡»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï1999Ç¯11·î13Æü¤ÎÃëº¢¡£Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è°ð(¤¤)À¸(¤Î¤¦)Ä®(¤Á¤è¤¦)¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à¼çÉØ¡¦¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ32¡Ë¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¸ç¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬´÷¤Þ¤ï¤·¤µ²±¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¸ç¤µ¤óÆàÈþ»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¡¡¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¸ç¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö¿¦¾ì¤«¤éµÞ¤¤¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ï²¼¤ËÅÀ¡¹¤È·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£ÆàÈþ»Ò¤Ï¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶»¤Î²¼¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤·ì¤À¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Õ¼±¤Î¿Í¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¤È¡Ø¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡È¤³¤ì¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤Ê¤ó¤À¡É¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ª¥à¥Ä¤ÎÇ¢¤ÎÎÌ¤«¤é»¦³²¤µ¤ì¤¿»þ¹ï¤ò¸¡¾Ú¡×
¡¡Åö»þ¤òÃÎ¤ë¸µ·º»ö¤¬ÁÜºº¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢´ÊÃ±¤ËÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åö»þ¤ÏÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤Ð¤«¤ê¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤ËÃ©¤êÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤ÎÁÜºº¤Î¤³¤È¤Ç¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡£·Ù»¡¤ÏÀü¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ä¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿Ç¢¤ÎÎÌ¤ò·×Â¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿¦°÷¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»þ¹ï¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÈÈ¿Í¤ÏÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤È¤â¤ß¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼ê¤ò²ø²æ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢·ìº¯¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿åÌÌ©¤ÊÁÜºº¤Ï¼Â¤é¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤À»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î1Æü¡¦8Æü¹æ¡Ë