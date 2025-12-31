¥í¥·¥¢ºÆ¿¯Î¬ËÉ¤°¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬ºÇÄ¹£µ£°Ç¯Í×ÀÁ¡ÄÊÆÂ¦¤Î£±£µÇ¯¤ÈÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£¹Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È£²£¸Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎºÆ¿¯Î¬¤òËÉ¤°¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÄ¹£µ£°Ç¯´Ö¤ÎÄó¶¡´ü´Ö¤òµá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÂ¦¤Ï£±£µÇ¯´Ö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ö¤¿¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö£³£°¤«£´£°¡¢¤â¤·¤¯¤Ï£µ£°Ç¯¤Î´ü´Ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ï³°¹ñÉôÂâ¤ÎÃóÎ±¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£²¤½£½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÄäÀï¸å¤ÎÉôÂâÇÉ¸¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÏµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¸Æü¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿ÎÎÅÚ¤Î°·¤¤¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤º¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ËºÆ²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢²¤½£¤Ë¤è¤ë¹â´±¶¨µÄ¤ò¶á¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£