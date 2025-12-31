¾ÐÅÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2025Ç¯¤òÁí·è»»¡¡À²¤ÎÊå¤Ï½é¤ÎºÂÉÛÃÄ10Ëç¡¢¹¥³Ú¤Ï¤¿¤¤Ê¿Ä¾ÅÁ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·°ìÆ±Çú¾Ð
±é·ÝÈÖÁÈ¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¾ÐÅÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤ÏÉü³ØÃæ¤ÎÅì³¤Âç³ØÂ´¶È¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ø¤é¤¯¤´Âîµå¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤Î»°Í·Äâ¾®Í·»°¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¡È²¼È¾¿È¡É¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¾ÐÅÀÎ®¤Ë2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ê²ñ¤Î¾ºÂÀ¤¬´¶¤¸¤¿¡¢ºÇÇ¯Ä¹79ºÐ¡¦¹¥³Ú¤Îµ±¤
»Ê²ñ¤Î¾ºÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¹¥³Ú»Õ¾¢¤Îµ±¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Åú¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Êª¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£Â¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë»°Í·Äâ¹¥³Ú¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹¥³Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Í¡Ø2ÌäÌÜ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡¢¤¢¤È²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¤ÆÈùÌ¯¤Ê´Ö¤¬¶õ¤¯¤È¡¢¾ºÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î¤Ë½±Ì¾¤·¤¿Â©»Ò¡¦¼·ÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¥³Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö2·î¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÁ´¹ñ¤Î´óÀÊ¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÍÅö¿Í¤Ï¡×¤È¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¡£Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¸ý¾åÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤é¤¯¤´Âîµå¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¡¢²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨Â³¤±¤ë¾®Í·»°
²áµî¤ËÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤é¤¯¤´Âîµå¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾®Í·»°¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¼È¾¿È¤À¤±ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ê¤ã¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤ê¤Þ¤¹¤èÂîµå¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ºÂÀ¤µ¤ó¤ÏÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤¿Åì³¤Âç³Ø¤ËÉü³Ø¤·¡¢¸½ºß66ºÐ¤ÇÂç³Ø4Ç¯À¸¡£¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÂ´ÏÀ¤È¤«¤â¤º¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅì³¤Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ¡×¤È¸«¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤ËÂ´ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È¤ª¾ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É½ñ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÈÖ½ñ¤¤ä¤¹¤¤¤ª¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖAI¤Ç¤Û¤È¤ó¤É½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥³¥Ô¥Ú¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¿¤¤Ê¿¤¬Ä¾ÅÁ¡Ø¥¦¥°¥¤¥¹¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡©
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤Èº£Ç¯10·î¤È11·î¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡¢ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ï¡Ö9·î¤«¤é¤ÏËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤¬¥Ô¥ó¥¯°ì¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ú¡¼»Õ¾¢¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ¶á¤ÏAI¤ÇÁ´ÉôËÍ¤¬¸¡º÷¤·¤¿¤êÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ø¡Ù¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¡Ø¥Ú¡¼¡Ù¤È¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¹¥³Ú»Õ¾¢¤Ë¤â¡¢½é¤á¤ÆÂçÀèÇÚ¤Ë·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¹¥³Ú»Õ¾¢¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡¢¹¥³Ú»Õ¾¢¤¬´°Á´¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¤Ê¿¤µ¤óÄ¾ÅÁ¤Î¡Ø¥¦¥°¥¤¥¹¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¥³Ú¤µ¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¸ýÅ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥Û¥±¥¥ç¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ°ìÆ±Çú¾Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ìÇ·Êå¤è¤êÀè¤ËºÂÉÛÃÄ10Ëç¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À²¤ÎÊå
2024Ç¯4·î¤Ë¾ÐÅÀ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Æþ¤ê¤·¤¿Î©ÀîÀ²¤ÎÊå¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆºÂÉÛÃÄ10Ëç¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¦ÉÊ¤¬¶â¤ÎÀð»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶âÇó¡Ê¤¤ó¤Ð¤¯¡Ë¤Ç»³ÅÄÎ´É×¤µ¤ó¤Î¡È¥Ý¥«¡¼¥ó¤È¤·¤¿´é¡É¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¸¼´Ø¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¼´Ø¤¬¥Ý¥«¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î´é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¶â¤ÎÀð»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄÎ´É×¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸¼´Ø¤Ë¾þ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀð»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢À²¤ÎÊå¤µ¤ó¤«¤éÇã¤¦¡¦Çã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈäÏª¡£°ìÇ·Êå¤µ¤ó¤è¤êÀè¤ËºÂÉÛÃÄ10Ëç¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ²¤ÎÊå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍ¥ÅùÀ¸Åª¤Ê²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ìÇ·Êå¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö·Êµ¤¤Î¤¤¤¤ÏÃ¡¢¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡È²Æ¤Ë¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤¬¸Ï¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡É¤È¹ðÇò¤·¤¿½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡£¡Ö¤¢¤ÈÇ¼Æ¦¤¬Éå¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¼¡¤ÎÆü¡¢É÷Ï¤¾ì¤Ë¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤¿¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤òÅ¸³«¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¾ºÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤Î¤«·Êµ¤¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤Ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
°ìÇ·Êå¤µ¤ó¤Ï¡Ö·Êµ¤¤Î¤¤¤¤ÏÃ¡¢¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤ç¤ó¤Ü¤êÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌµ»ö¤Ç³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÜ¼£¤¬Ã²¤¯¡Ö¤É¤ó¤É¤óËÍ¤Î¼Ö¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡×
·ËµÜ¼£¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ï¡Ö2024Ç¯¤ËÌÈµö¤ò¤È¤Ã¤Æ¿·¼ÖÇ¼¼Ö¤ÎÆü¤Ë¼Ö¤³¤¹¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Öº£Ç¯¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤ò¼Ö¸ËÆþ¤ì¤Î»þ¤Ë1²ó·Ú¤¯¤³¤¹¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óËÍ¤Î¼Ö¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐ¤³¤¹¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤¿¤ë2026Ç¯5·î¡¢¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤ÏÊüÁ÷³«»Ï60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¸á¸å4»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡Ø¾ÐÅÀ ¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë 2026¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£